Chiesa via in prestito: la Juventus lo fa firmare subito

Chiesa via in prestito, l’esterno non rientra tra gli incedibili: finora non c’è stata nessuna offerta concreta ma solo timidi sondaggi.

In una delicata fase di ricostruzione come quella che sta interessando oggi la Juventus non c’è spazio per giocatori incedibili. Saper vendere, e farlo bene, in alcuni casi è fondamentale per poter dare vita ad un nuovo ciclo vincente. Cristiano Giuntoli, come ha ribadito ieri l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, è arrivato a Torino soprattutto grazie alle qualità dimostrate durante i suoi otto anni a Napoli.

L’estate scorsa l’ex direttore sportivo partenopeo decise che era arrivato il momento di dare il benservito a diversi elementi che avevano ormai dato tutto per la maglia azzurra, generando inevitabilmente malumori tra i tifosi. Ma alla fine ha avuto ragione lui. Nonostante le cessioni eccellenti è riuscito a costruire un Napoli ancora più forte, centrando quello scudetto che alle falde del Vesuvio aspettavano da oltre trent’anni. Alla Juventus Giuntoli cercherà di mettere in piedi un progetto simile, incentrato – come ha ribadito a più riprese durante la conferenza stampa di presentazione – sulla sostenibilità. Niente più spese pazze, ma giocatori di prospettiva funzionali al sistema di gioco dell’allenatore.

Chiesa via in prestito, prima il rinnovo e poi la cessione

Chi negli ultimi mesi ha fatti fatica ad integrarsi negli schemi di Massimiliano Allegri è senza dubbio Federico Chiesa, giocatore difficile da collocare nel 3-5-2 dell’allenatore livornese.

L’ex capitano della Fiorentina rimane uno dei pezzi pregiati della Juventus. Ha saltato quasi un anno per infortunio e la Signora e i suoi tifosi l’hanno aspettato con pazienza. Lo considerano uno dei migliori elementi ma non è detto che la sua permanenza a Torino sia certa. La proprietà non lo ritiene incedibile e, secondo il Corriere dello Sport, ha fissato il prezzo attorno ai 50 milioni. Non c’è ancora nessuna offerta ufficiale, ma solo dei timidi sondaggi da parte di Liverpool e Newcastle. Chiesa andrà in scadenza tra due anni, nel 2025: Giuntoli e i suoi collaboratori già lavorano al rinnovo, da formalizzare magari prima di un’eventuale cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto.