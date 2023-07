“Fantasie di mercato”: futuro Bonucci, comunicazione UFFICIALE

Calciomercato Juventus, l’agente di Bonucci esce allo scoperto. Arriva la comunicazione UFFICIALE sul futuro del difensore

Leonardo Bonucci esce allo scoperto. E lo fa attraverso il proprio agente, Alessandro Lucci, che ha rilasciato una dichiarazione all‘Ansa che cerca di fare chiarezza. Almeno questo è l’obiettivo. Poi, il futuro, si conoscerà meglio tra qualche settimana.

Di certo il difensore, che non è partito verso gli Stati Uniti dove i compagni sono adesso per affrontare la tournée americana, nonostante sia fuori dal progetto tecnico bianconero, vuole rimanere alla Juventus. “Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante”. Così Lucci, che poi ha continuato confermando praticamente quanto dichiarato.

Calciomercato Juventus, le parole di Lucci

“E’ un calciatore di livello mondiale – ha spiegato ancora Lucci-, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti”.

Insomma, o Juventus o una squadra che abbia almeno una certa caratura. Ma l’obiettivo principale di Leonardo è quello di rimanere in bianconero anche se abbiamo capito che sarà tutt’altro che semplice. Rimane, in tutto questo, pure un’altra considerazione da fare: la volontà nonostante tutto di chiudere la carriera in bianconero del difensore. Vuole dimostrare di essere un giocatore importante, vivo, di quelli che difficilmente mollano. Sì, lui questo spirito battagliero ce lo ha sempre avuto. Ma non basterà, è davvero quasi impossibile che la Juve possa tornare sui suoi passi.