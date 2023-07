Scudetto in Serie A deciso ai play off: l’ultima idea è travolgente

Scudetto in Serie A deciso con i playoff: ecco l’ultima idea che potrebbe stravolgere il tutto. Perché se ne parla?

Aumentare l’appeal per aumentare i ricavi. Sappiamo benissimo qual è l’obiettivo della Serie A e del calcio italiano. Tant’è che si cercano nuove soluzioni anche per stare vicini agli altri campionati europei. Soluzioni che per il momento non sono arrivate.

Ma quale potrebbe essere nell’immediato un’opzione da tenere in considerazione? Beh, senza dubbio potrebbe essere quella di assegnare il campionato tramite i playoff. Una cosa che però non succede da nessuna parte, e che solamente agli sport hanno preso in considerazione, attuandola pure. Basti pensare alla pallavolo e al basket che assegnano il proprio scudetto con un’appendice seguitissima dai tifosi che fa alzare senza dubbio gli ascolti e i ricavi. A lanciare questa provocazione ci ha pensato il giornalista Fabio Ravezzani, che attraverso Twitter ha espresso questo concetto: “Potete pensarla come volete sulla Superlega, ma il calcio si salva solo aumentando i big match tra le grandi (che siano in Italia o in Europa). Inserire i play-off nel nostro campionato aumenterebbe enormemente il fatturato di tutti i club, anche attraverso la mutualità”. Insomma, un pensiero che alla fine è anche corretto, però bisogna capire chi alla fine, arrivando davanti a tutti, accetterebbe questa soluzione. Pensiamo ad esempio al Napoli, che ha fatto un campionato straripante: per vincere avrebbe dovuto riaffrontarle tutte o quasi. A meno che non si mettano dei paletti. Ma trovare un accordo, sotto questo aspetto, è davvero difficile.