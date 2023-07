Sprint in corsia, Juventus spazzata via: comunicazione UFFICIALE

Le dichiarazioni del direttore sportivo gelano la Juventus. Si complica la strada che porta al gioiello

La Juventus è in una fase di stallo per quanto riguarda il mercato in entrata e dovrà necessariamente portare a termine prima le uscite.

I bianconeri hanno ufficializzato la cessione di Arthur Melo alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Oltre al brasiliano, Cristiano Giuntoli sta lavorando per concludere le cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie. Queste due situazioni potrebbero definitivamente sbloccare il mercato in entrata della Juventus, così come la questione Vlahovic che sta bloccando le possibili operazioni in entrata sul fronte attacco. Dopo l’addio a parametro zero di Juan Cuadrado, la Juve sta cercando anche un nuovo terzino destro che possa occupare anche tutta la fascia, alternandosi col neo acquisto Timothy Weah. Uno dei profili che il club bianconero segue da più tempo è il 18enne del Real Valladolid, Ivan Fresneda.

Il ds gela la Juventus per Fresneda: “Non abbiamo risposto, nessuna offerta scritta”

Il terzino spagnolo classe 2004 è nei pensieri della Juventus ormai da diversi mesi e con la retrocessione del club di Ronaldo il Fenomeno in seconda divisione spagnola, la strada potrebbe spianarsi. Ci sono, però, diversi ostacoli alla buona riuscita della trattativa.

Il direttore sportivo del Real Valladolid ha passato in rassegna diversi temi di attualità nella presentazione del nuovo centrocampista César de la Hoz. Tra questi anche quelli relativi al calciomercato e in particolare a Ivan Fresneda. Il terzino destro classe 2004 è uno dei protagonisti del mercato estivo e sta avendo sempre più richieste in giro per l’Europa. Per il gioiello spagnolo è attesa un’offerta scritta da parte del Barcellona, club in pole per acquisire il cartellino del giocatore. Il direttore Fran Sanchez ha risposto così in merito al futuro di Fresneda: “Per il ragazzo abbiamo avuto delle proposte verbali ma non scritte. Non abbiamo ancora risposto alle proposte. Fresneda Arriverà mercoledì. Attualmente è un giocatore del Real Valladolid e noi gli diamo molto valore”.