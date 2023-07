Accordo totale con la Juve: si chiude per 15 milioni

C’è l’accordo totale fra le parti. Con tanto di prestito. Di seguito tutti i dettagli della nuova operazione.

Novità importanti e di rilievo per la Juventus, poiché il club bianconero è prossimo a concludere un accordo totale con il Barcellona per il trasferimento del centrocampista Franck Kessie.

Secondo fonti autorevoli, il negoziato tra le due società è giunto a una conclusione positiva, stabilendo un affare che prevede un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Kessie alla Juve: Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni

L’interesse della Juventus per Franck Kessie era emerso già in passato, ma ora sembra che le trattative siano giunte a una fase decisiva. Il calciatore ivoriano, attualmente sotto contratto con il Barcellona, potrebbe presto indossare la maglia bianconera e contribuire a rafforzare il reparto a centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri per la gioia del mister che in questa nuova stagione punterà al titolo.

Secondo le fonti vicine alla trattativa, come conferma ‘Alfredo Gigliotti’, nelle prossime ore è previsto un incontro tra il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli e il calciatore Franck Kessie. Questo meeting sarà cruciale per definire i dettagli dell’operazione e finalizzare il trasferimento. Entrambe le parti sembrano essere entusiaste all’idea di una possibile collaborazione, e Kessie avrebbe espresso il suo desiderio di giocare per un club di alto livello come la Juventus. Il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro rappresenta una soluzione conveniente per la Juventus. Il club torinese avrà la possibilità di valutare attentamente le prestazioni di Kessie durante il prestito e poi, a seconda delle performance e dell’impatto del giocatore sulla squadra, potrà decidere se procedere all’acquisto definitivo. Questo tipo di opzione offre alla Juventus una flessibilità significativa e la sicurezza di prendere una decisione informata sul futuro del calciatore.