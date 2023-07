Morata in Serie A: dall’Inter alla Juventus, cifre ufficiali ‘anticipate’

By

I bookmaker scelgono la favorita nella corsa ad Alvaro Morata tra Juventus, Inter e Roma. Che asta in Serie A

Il nome di Alvaro Morata è uno dei più chiacchierati in questa sessione estiva di calciomercato, soprattutto in relazione ai club di Serie A.

Non è un segreto che la Juventus vorrebbe riportarlo a Torino per la terza volta, anche se molto dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic. Senza la sua uscita sarà difficile vedere un altro centravanti in bianconero, vista anche la presenza di Milik e Kean. L’Inter, invece, deve rimpiazzare Dzeko e Lukaku. Un tassello lo ha già inserito prendendo Marcus Thuram ma la società deve mettere dentro ancora un altro centravanti e tra i nomi valutati da Marotta e Ausilio c’è anche Alvaro Morata. Parallelamente lavora anche la Roma sul centravanti spagnolo. Mourinho ha avuto già 3 rinforzi ma aspetta ancora un nuovo centravanti, visto l’infortunio di Tammy Abraham che lo costringerà a saltare la prima parte di stagione. Al momento l’unica punta di ruolo è il Gallo Belotti, di conseguenza Morata è una pista più che valida.

Inter in vantaggio su Morata secondo gli esperti Sisal

Secondo gli esperti Sisal, nella corsa ad Alvaro Morata sarebbe in vantaggio l’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, dopo l’addio di Edin Dzeko e il voltafaccia di Romelu Lukaku, vedono nell’attaccante iberico il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo attualmente composto da Lautaro Martínez, Thuram e Correa. Gli esperti Sisal offerto a 2,00 il trasferimento di Morata all’Inter. L’esperienza dell’ex Real Madrid e Chelsea nel campionato italiano lo rende un profilo molto ambito dalle big di Serie A. Di contro la Roma è una valida candidata e nella scelta di Morata potrebbe influire il rapporto molto stretto con Dybala e la conoscenza pregressa con Mourinho, colui che lo ha fatto esordire ai tempi del Real Madrid. I bookmaker danno a 2,50 il trasferimento dello spagnolo in giallorosso. Quota decisamente più alta invece, 6.00, il ritorno di Morata alla Juventus. Gli esperti Sisal non escludono che l’attaccante possa restare all’Atletico Madrid, dato a 2,25. Oppure che il giocatore accetti un’offerta dalla Saudi Pro League,quotata a 3,50.