Blitz a Milano: la Juventus mette le ali, affare da 15 milioni

Blitz a Milano, i bianconeri si sarebbero mossi con maggiore convinzione rispetto all’Inter. Incontro con l’agente.

Cristiano Giuntoli è a Torino solo da poche settimane ma ha già dimostrato di avere le idee chiare. Un compito tutt’altro che semplice, il suo: ricostruire una Juventus competitiva, che sia in grado di tornare a lottare per lo scudetto e che faccia presenza fissa in Champions League. Compito difficile, dicevamo, perché l’ex direttore sportivo del Napoli non avrà a disposizione risorse illimitate, tutt’altro.

Una circostanza che di certo non spaventa il dirigente originario di Firenze, che nei suoi otto anni da responsabile dell’area sportiva azzurra si è dovuto barcamenare tra mille paletti, vista l’esigenza di far quadrare i conti. Cedere gli esuberi o chi non fa più parte del progetto è dunque il primo passo per poter raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Uno dei primi “atti” torinesi di Giuntoli è stato comunicare all’ormai ex capitano Leonardo Bonucci che non rientra più nei piani della Juventus e di Massimiliano Allegri. Ma il difensore centrale potrebbe essere presto raggiunto da altri. Chi rischia di finire fuori rosa è Alex Sandro. Il contratto del terzino brasiliano, da otto anni alla Juve, si è rinnovato automaticamente grazie al raggiungimento di un certo numero di presenze ma l’ex Porto è sul mercato. E il club bianconero è pronto a cederlo al miglior offerente.

Blitz a Milano, sorpasso all’Inter per Carlos Augusto

A prendere il suo posto sarà verosimilmente un suo connazionale, anch’egli caratterizzato dal doppio nome: stiamo parlando di Carlos Augusto del Monza, un giocatore che nella passata stagione ha dimostrato di poter ben figurare anche in massima serie.

L’esterno brasiliano, autore di ben 6 gol e 5 assist, è stato uno dei punti fermi della squadra di Raffaele Palladino, arrivata da neopromossa nella parte sinistra della classifica. L’allenatore biancorosso nei giorni scorsi si è augurato che Carlos Augusto possa rimanere: “Però capisco le dinamiche del mercato. Se il suo bene è un andare in un grande club, credo sia giusto che vada”, ha poi aggiunto Palladino. Su di lui c’è l’Inter, che vorrebbe formare una coppia da urlo con Dimarco sulla fascia sinistra, ma secondo il giornalista di Calciomercato.it, finora si sarebbe mossa con più convinzione la Juventus. Il giocatore è valutato 15 milioni dall’amministratore delegato Galliani.