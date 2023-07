Calciomercato Juventus: arriva al posto di Lukaku, c’è la svolta

Svolta in attacco per la Juventus: c’è l’annuncio riguardo il nuovo attaccante che prenderà il posto di Lukaku. Ecco tutti i dettagli su questo affare di calciomercato.

Nuove indiscrezioni di mercato riguardo il mercato degli attaccanti. In questa fase i principali club sono alla ricerca di un bomber che possa guidare la squadra in vista della prossima stagione. Ecco il punto della situazione in merito alla trattativa con il Chelsea per Lukaku che può arrivare alla Juventus in questo calciomercato estivo 2023: ci sono delle novità in merito a questo colpo. Intanto, è già stato bloccato il sostituto.

E’ tutto pronto per il valzer dei bomber. Dopo aver mollato la presa su Lukaku, l’Inter ha puntato altri obiettivi per l’attacco. Situazione analoga anche per il Chelsea che sta lavorando per sostituire al meglio il belga che intanto continua ad allenarsi a Londra da separato in casa. L’attaccante è in attesa di una chiamata dalla Juventus che, nel frattempo, deve liberarsi di Dusan Vlahovic che è finito nel mirino del Psg e anche del Bayern Monaco che sta avendo non poche difficoltà ad acquistare dal Tottenham Harry Kane. Intanto, i club preparano anche dei piani B: è il caso della Juventus che se non dovesse chiudere l’operazione Lukaku ha già in mente chi prendere. Per Giuntoli il piano B è David del Lille. Intanto, ecco le ultimissime in merito a questo affare di calciomercato.

Calciomercato Juventus: svolta su Lukaku, bloccato il sostituto

Da Londra arrivano conferme riguardo il trasferimento alla Juventus di Lukaku. C’è una novità che fa ben sperare i bianconeri. Il Chelsea è in trattativa per prendere un nuovo attaccante che nell’idea della società dovrà sostituire il belga.

Il Chelsea ha deciso di mettere alla porta Lukaku. Il belga non sarà reintegrato in squadra. Pochettino è pronto ad investire su un giovane bomber. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime ore è in programma un nuovo round riguardo la trattativa di mercato per l’arrivo al Chelsea dell’attaccante del Montpellier Elye Wahi. E’ lui il profilo scelto per sostituire Big Room che è sempre più vicino alla Juventus: i bianconeri hanno già un accordo con il giocatore e anche con la società londinese sulla base di 45 milioni di euro, bonus compresi. Si attende solo la cessione di Vlahovic al Psg per sbloccare la trattativa.