Juventus, Lukaku spazzato via: “Non esiste”

Romelu Lukaku stroncato in diretta: “Impossibile che arrivi alla Juventus senza la cessione di un big”

Il mercato in entrata della Juventus sta vivendo una fase di stallo e non si sbloccherà fino a quando non verranno ultimate le cessioni previste.

Fino ad ora è stata ultimata solo la cessione in prestito con diritto di riscatto di Arthur Melo alla Fiorentina. Manca ancora da definire il trasferimento di Denis Zakaria al West Ham e di Weston McKennie che, però non ha ancora ricevuto offerte concrete e potrebbe rimanere sul groppone al club bianconero. Non tramonta la questione legata a Romelu Lukaku che ha aperto al trasferimento in bianconero e che attende la chiamata. Il suo destino è legato al futuro di Dusan Vlahovic che rimane la seconda scelta di molte big ma non la prima chiamata. In merito a questa situazione è arrivato il parere dell’opinionista.

Juventus, Zampini su Lukaku: “Impossibile che arrivi senza vendere Vlahovic”

L’opinionista Massimo Zampini ha parlato nel corso della diretta Twitch di Juventibus, soffermandosi sul calciomercato della Juventus.

Zampini si è focalizzato principalmente sulla questione attaccante, parlando inevitabilmente della vicenda Lukaku. A suo parere è utopico pensare di prendere il belga senza aver prima ceduto Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni: “La Juventus deve vendere tanto e quindi significa vendere alcuni dei giocatori di maggior spessore. Al di là se Vlahovic voglia restare o meno, premetto che piuttosto che prendere Lukaku preferirei tenere il serbo e credere in lui; un ragazzo che ha 23 anni e può ancora crescere. La Juventus deve essere sostenibile e sarà un anno difficile anche perché sono sicuro che sarà l’ultimo di Allegri, se pur non mi piace chiamarlo anno di transizione. Non è un progetto a lungo termine e quindi molti giocatori non vedono una progettualità nel lungo periodo. Non esiste prendere Lukaku con Vlahovic in rosa, è impossibile. Secondo me se la Juve lo prende, lo prende in prestito, a meno che non venda Chiesa e Vlahovic e prende Lukaku oltre ad un calciatore. Vendere Vlahovic a 70 milioni e comprare Lukaku è impossibile“.