Accordo UFFICIALE: intrigo Kessié, gongola solo la Juve

By

Adesso è ufficiale, il club bianconero è libero di prenderlo perché può procedere con l’investimento: tutti i dettagli.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato oggi una decisione importante, equiparando i giocatori britannici e svizzeri ai comunitari. Questa novità potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per la Juventus, poiché Samuel Iling, esterno inglese classe 2003, è ora da considerare a tutti gli effetti un giocatore comunitario. Ciò potrebbe consentire alla squadra torinese di mantenere uno slot per l’acquisto di un secondo giocatore extracomunitario, il che porterebbe ad un nome in particolare.

Come sappiamo, un nome su tutti in questi giorni è al centro del mercato bianconero, questa nuova notizia potrebbe, a tutti gli effetti, aprire la possibilità di puntare su talenti internazionali come il fortemente accostato Franck Kessié.

Slot extracomunitario libero: Arriva Kessié

La nuova regolamentazione della FIGC offre alla Juventus una maggiore flessibilità sul mercato. Con Samuel Iling considerato un giocatore comunitario, il club avrà ora la possibilità di concentrarsi sull’acquisto di un calciatore extracomunitario di alto livello. Uno dei nomi caldi accostati alla Juventus è quello di Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente in forza al Barcellona ma già libero di andarsene con un operazione con prestito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Kessié, come già anticipato poc’anzi, è da tempo al centro dell’attenzione della Juventus, ma il suo status di extracomunitario aveva rappresentato un ostacolo al possibile trasferimento. Tuttavia, con l’equiparazione dei giocatori britannici e svizzeri ai comunitari, la Juventus potrebbe procedere all’acquisizione dell’ex Milan senza dover occupare uno degli slot extracomunitari già disponibili. Al di là dei vantaggi immediati per la squadra di Massimiliano Allegri, questa decisione rappresenta un passo avanti verso una maggiore apertura e inclusività nel calcio italiano, incoraggiando lo sviluppo del settore giovanile e l’attrazione di talenti internazionali nella Serie A.