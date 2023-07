Kessié tradisce la Juventus: la nuova destinazione è clamorosa

Juve attenta. Il mercato presenta sempre infinite insidie e dopo la beffa araba per Milinkovic-Savic un’altra potrebbe ripresentarsi a breve.

La Juventus, negli Stati Uniti, prosegue la sua tournée ed è alla vigilia della sfida contro il Milan. Ma al di là della formazione che scenderà in campo negli States, il pensiero dei tifosi è rivolto ad un mercato che sembra essersi bloccato dopo l’acquisto di Timothy Weah.

Le cessioni non sembrano sbloccarsi e questo rappresenta una zavorra pesantissima per Cristiano Giuntoli. Gli obiettivi sono pochi e chiari, ma se non si incassa nulla dagli esuberi non sarà possibile condurre a termine le trattative già avviate. La recente esperienza negativa che ha visto come protagonista il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic, perduto dalla Juventus in un attimo dopo la faraonica offerta araba, potrebbe ripresentarsi.

I bianconeri, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, sono già da tempo sulle tracce di colui che Massimiliano Allegri ritiene come il profilo più adatto per il centrocampo che ha in mente di allestire in vista della prossima stagione. La scelta è ricaduta su Frank Kessié, 26enne centrocampista ivoriano del Barcellona che la società catalana ha deciso di mettere in vendita un anno dopo averlo preso a parametro zero dal Milan.

Juve attenta, ti soffiano anche questo

Il Barcellona ha deciso di mettere sul mercato il centrocampista ivoriano per monetizzare. La società catalana vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus sarebbe più propensa ad un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, preferirebbe rimanere al Barcellona.

Ma per la Juventus il pericolo potrebbe arrivare dalla Premier League, e più esattamente dal Tottenham, che potrebbe ben presto presentare un’importante offerta per Kessié. Il club inglese sta trattando con il Bayern Monaco la cessione del suo centravanti, Harry Keane, per una cifra assai prossima ai 100 milioni di euro. Una volta chiuso l’affare con i bavaresi può presentare la sua offerta al Barcellona forte del fresco incasso. A riferirlo è sport.es.

Non è difficile immaginale che il Tottenham possa poi soddisfare, più e meglio della Juventus, le richieste dei catalani, sia in termini economici sia nella formula di vendita. Oltretutto il giocatore ivoriano, dovendo lasciare obbligatoriamente il Barcellona, preferirebbe approdare in Premier League piuttosto che ritornare in Serie A, abbandonata soltanto dodici mesi fa.

Il possibile inserimento del Tottenham nell’affare Kessié complica ulteriormente una trattativa già di per sé complessa. In tale contesto diventa ancora più urgente che si effettuino delle operazioni in uscita per cercare almeno di trovare un accordo definitivo con il Barcellona, anticipando gli inglesi. Ma sembra un’impresa quasi disperata.