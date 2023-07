Offerta choc da quasi 30 milioni: la Juve ora trema

Calciomercato Juventus, si complica la pista in uscita: l’offerta è di quasi 30milioni di euro e in questo modo difficile che possano prendere pure l’esubero

C’è un esubero nella Juventus che ha sicuramente mercato in Premier League. Ma fino al momento, però, solamente un club sembra si sia mosso con una certa insistenza, anche perché ha incassato oltre 100milioni di euro per Declan Rice.

Sì, è evidente che parliamo del West Ham che avrebbe messo nel mirino da un poco di tempo Zakaria, centrocampista bianconero in uscita, che Giuntoli spera di piazzare presto anche per affondare il colpo decisivo per Kessie. Certo, l’affare con il Barcellona, vista la formula, non è collegato sicuramente a quello dello svizzero, ma senza dubbio un poco di problemi, qualora non uscisse, li potrebbe creare. Dicevamo: il West Ham ci ha provato nel corso delle ultime settimane ma secondo il Telegraph, il club inglese, avrebbe offerto 28milioni di euro per un altro centrocampista. E in questo modo l’affare per i bianconeri si complica e pure tanto.

Calciomercato Juventus, il West Ham cambia obiettivo

Moyes avrebbe offerto 28 milioni al Southampton per James Ward-Prowse. Il giocatore, bandiera storica dei Saints con cui milita da tutta la carriera, è una colonna del club. Tuttavia, la retrocessione potrebbe portare il Southampton ad accettare la cifra proposta dal per uno dei migliori specialisti al mondo sui calci piazzati scrivono in Inghilterra.

Insomma, più passa il tempo e più sale la tensione attorno a quello che potrebbe essere questo colpo in uscita che i bianconeri hanno in mente di fare da un poco di tempo. Zakaria non è nemmeno partita per gli Stati Uniti ed è alla ricerca di una sistemazione che possa andare ad accontentare proprio tutti. Ma ogni giorno, o quasi, spunta un problema.