Via Szczesny, ecco Donnarumma: la Rai fa esplodere la “bomba”

Via Szczesny, si intensificano i contatti tra i due club per l’estremo difensore della Juventus. Ci sarebbe già l’alternativa.

Luglio è quasi terminato, agosto fa capolino e con esso anche il primo impegno ufficiale dei bianconeri. La Juventus esordirà tra 25 giorni esatti in casa dell’Udinese, guarda caso nello stesso stadio in cui aveva chiuso lo scorso campionato.

Massimiliano Allegri pretende che la sua squadra arrivi preparata all’appuntamento con i friulani di Andrea Sottil, in modo tale da iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Non si sa ancora se la Signora dovrà disputare la Conference League. Si temono eventuali sanzioni da parte dell’Uefa, che potrebbe squalificare la Juve per un anno dalle competizioni europee. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. E se non dovesse arrivare alcun provvedimento allora la prima gara ufficiale dovrebbe essere l’andata dello spareggio di accesso alla fase a gironi della terza manifestazione continentale. Nel frattempo il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli è al lavoro per fare in modo che, entro quella data, l’allenatore livornese possa avere più certezze possibili.

Via Szczesny, i bianconeri pensano all’ex Milan

Dalla Germania, intanto, sembrano essere sicuri riguardo all’interesse del Bayern Monaco per Wojciech Szczesny.

L’esperto portiere polacco sarebbe finito nel mirino del club bavarese, che potrebbe così lasciar partire Yann Sommer – inseguito dall’Inter per rimpiazzare Onana – a cuor leggero. Il recupero del portiere titolare, Manuel Neuer, procede a rilento. Ed è per questo che il Bayern vuole cautelarsi, arruolando un altro portiere di grande esperienza come quello bianconero. Indiscrezione confermata anche dal giornalista Rai Paolo Paganini. Stando alle sue parole, il club campione di Germania avrebbe intensificato i contatti con la Juventus. Che, a sua volta, potrebbe virare addirittura su quel Gianluigi Donnarumma se Luis Enrique, nuovo allenatore del Psg, non dovesse considerarlo il portiere titolare.