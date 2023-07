Addio Juventus, accordo raggiunto: 12 milioni più bonus

Questa sessione estiva di trasferimenti per la Juventus sarà molto importante per definire la squadra dei prossimi anni.

Pensare al futuro è doveroso per un club che deve riscattarsi, dopo che nell’ultima stagione è rimasto a secco di soddisfazioni. C’è tanta voglia di rifarsi e di puntare a quello scudetto che sarebbe senz’altro una grande soddisfazione per la tifoseria bianconera.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo darà senz’altro un volto nuovo all’organico di una Juventus chiamata a fare delle operazioni guardando anche al bilancio. Gli obiettivi per rinforzare la squadra sono stati già prefissati, ma i bianconeri devono prima cedere i giocatori in esubero per recuperare delle risorse economiche da investire poi altrove. Un lavoro non semplice dunque per il DS. Che ad ogni modo ha davanti a sé ancora diverse settimane per riuscire a trovare quei giocatori adatti alle idee di gioco dell’allenatore juventino.

Juventus, Fresneda ha deciso: giocherà nel Barcellona

Il problema è che il tempo corre e per quanto riguarda alcuni giocatori c’è il rischio concreto di venire sorpassati. Perché la concorrenza, specie sui giovani di talento, è davvero tanta. Ecco perché un calciatore che più volte è stato accostato ai bianconeri come Ivan Fresneda alla fine non arriverà in Italia.

In Spagna infatti sono sicuri di quello che sarà il futuro del talento del Valladolid. Esterno destro dal futuro assicurato, per Fresneda è tornato alla carica il Barcellona. I blaugrana proprio nelle ultime ore avrebbero accelerato per portarsi a casa il giocatore. Mettendo sul piatto la somma di 12 milioni di euro più bonus. Bisognerà ora vedere se il Valladolid accetterà l’offerta o se altri ingaggeranno un’asta a suon di milioni per lui. Che però avrebbe già deciso di vestire il blaugrana, per cui la definizione dell’affare potrebbe essere vicina.