Dal Bayern Monaco alla Juventus, la tripletta è servita: rottura totale

Dal Bayern Monaco alla Juventus, il giocatore non ha alcuna intenzione di restare in Germania: è corsa a tre.

Il Bayern Monaco continua a guardare con grande attenzione ai movimenti di mercato della Premier League. Il sogno dei bavaresi – è anche inutile ricordarlo – è quell’Harry Kane corteggiato ormai dalla scorsa estate. In Baviera avrebbero fatto carte false per averlo già un anno fa, quando Robert Lewandowski decise che la sua lunga storia d’amore tra lui e il club tedesco più blasonato era terminata.

Il Tottenham però fece muro, respingendo le offerte non solo del Bayern Monaco ma anche degli altri club interessati ad ingaggiare il suo capitano. La situazione oggi è radicalmente mutata: Kane andrà in scadenza di contratto la prossima estate e di fronte all’ennesimo rifiuto nell’estenuante trattativa per il rinnovo, sarebbe interesse degli Spurs liberarlo con un anno di anticipo, per evitare di perderlo a zero nel 2024. Sulla vicenda Kane è intervenuto nei giorni scorsi lo stesso presidente del club bavarese, Albert Hainer, ammettendo pubblicamente l’interesse per il capitano della nazionale inglese. “Harry Kane è decisamente un attaccante di valore, capitano e miglior marcatore della sua nazionale. Sarebbe buono per il Bayern e per la Bundesliga”, ha detto il patron.

Nel frattempo, i bavaresi sono alle prese con una situazione abbastanza simile a quella di Kane. Chi ha voglia di cambiare aria è Benjamin Pavard.

Benjamin #Pavard, he still wants to leave FC Bayern this summer as he has no intention to extend his contract beyond 2024.

➡️ It’s still a race between ManCity, ManUtd and Juventus at this stage

➡️ Swap deal with Kyle Walker has been no hot topic in the last days. #MCFC

Bayern… pic.twitter.com/WWn0yS4lZl

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2023