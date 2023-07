Osimhen al posto di Vlahovic: nuovo ribaltone e firma a un passo

Calciomercato Juventus, un dubbio che, adesso, potrebbe già avere un verdetto definitivo. Tutti i dettagli dell’operazione.

Una notizia di grande importanza sta agitando l’ambiente calcistico italiano e, in particolare, i tifosi del Napoli. Come titolato dal ‘Corriere dello Sport’ in prima pagina, sembra che la trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen sia finalmente entrata nella fase decisiva e potrebbe giungere a una conclusione nel ritiro di Castel di Sangro.

Questa situazione, dunque, cambierebbe completamente le prospettive del PSG, la prima squadra interessata al campione offensivo del Napoli. Con il suo rinnovo, adesso, il piano b, cioè Dusan Vlahovic, potrebbe diventare, a questo punto, l’obiettivo prioritario.

Il Psg torna alla carica su Vlahovic: Diventa l’obiettivo primario

Dopo settimane di speculazioni e trattative, il futuro dell’attaccante Victor Osimhen con il Napoli sembra aver trovato una svolta positiva con il raggiungimento di un accordo per il rinnovo del suo contratto. Tuttavia, mentre il club partenopeo può ora festeggiare il prolungamento del contratto del giovane talento nigeriano, il Paris Saint-Germain (PSG) sembra già aver fissato gli occhi su un altro obiettivo, ovvero Dusan Vlahovic della Juventus.

Con il destino di Osimhen ormai stabilizzato al Napoli, il PSG sembra essersi spostato verso il giovane attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic. La notizia ha scatenato nuove voci di mercato, e adesso potrebbe esserci l’offerta convincente per i bianconeri. Il giovane centravanti serbo ha attirato l’attenzione di numerose squadre europee grazie alle sue prestazioni impressionanti con la Juventus. La sua capacità di segnare gol, la forza fisica e la tecnica lo rendono un giocatore estremamente ambito sul mercato e adesso il cosiddetto piano b dei parigini potrebbe diventare l’obiettivo prioritario del club francese. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e quale sarà la decisione finale della Juventus riguardo al futuro del proprio bomber.