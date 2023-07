Calciomercato Juventus, due piccioni con una fava: scambio in Premier League

Calciomercato Juventus, gli inglesi muovono i primi passi, adesso, il bianconero piace e molto al tecnico. Possibile scambio? I dettagli.

Secondo ‘Todofichajes’, il calciomercato è sempre ricco di voci e speculazioni, e stavolta l’Arsenal sembra essere interessato a un talento italiano di primissimo piano.

Secondo le ultime indiscrezioni, Mikel Arteta, l’allenatore dei Gunners, avrebbe messo gli occhi su Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus. La sua versatilità a centrocampo, scrivono dal portale estero, è ciò che attrae particolarmente l’Arsenal. Locatelli può agire da perno alla base del centrocampo, ricoprendo un ruolo di regista, ma è altrettanto in grado di fungere da interno, liberando così spazio per altri giocatori, come ad esempio Declan Rice il nuovo giocatore chiave in mediana dei Gunners.

Locatelli piace all’Arsenal: Ipotesi scambio con Thomas

Mikel Arteta ha dimostrato di essere un allenatore attento alle dinamiche di gioco e alle caratteristiche dei suoi giocatori. Locatelli sembra essere perfettamente in linea con il tipo di centrocampista che l’allenatore spagnolo vorrebbe avere nella sua squadra. La capacità di distribuire il gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di intercettare il gioco avversario sono qualità fondamentali per il centrocampo dei Gunners, e il giovane italiano sembra avere tutte queste caratteristiche. La Juventus, inoltre, sembra essere interessata a Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal e ciò potrebbe essere un grande vantaggio per la trattativa.

Questa situazione, infatti, potrebbe aprire l’ipotesi di uno scambio tra i due club, con Locatelli che approderebbe a Londra e Partey sotto la Mole, visto che è cercato dai bianconeri già da diverso tempo. Questa eventualità rende ancora più concreto l’interesse dell’Arsenal per il talento italiano, che potrebbe essere coinvolto in un affare di mercato importante. Resta da vedere come si evolveranno le trattative, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi ma, certamente, l’operazione sembra intrigare i bianconeri: staremo a vedere.