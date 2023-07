Juventus, nuovo problema muscolare: rientra a Torino e salta Milan e Real

Problema muscolare lo costringe a lasciare la tournée americana: il centrocampista rientra a Torino e salta le due amichevoli contro Milan e Real Madrid

La Juventus scenderà in campo questa notte per il primo vero test pre-campionato e lo farà contro una delle principali rivali, il Milan di Stefano Pioli.

Dopo l’amichevole saltata contro il Barcellona, la squadra di Allegri avrà il primo vero test per capire a che punto si trovi con la preparazione. La partita si disputerà a Los Angeles alle 4:30 di notte e vedrà una contro l’altra Juventus e Milan, a distanza di due mesi dall’ultimo testa a testa in campionato, deciso da un’incornata di Giroud. Oltre a Paul Pogba, Allegri dovrà fare a meno di un altro centrocampista. Come riportato da Giorgio Musso di calciomercato.it, Nicolò Rovella è alle prese con un problema di natura muscolare e non sarà disponibile per i due test negli Stati Uniti contro Milan e Real Madrid.

Juventus, Rovella torna a Torino e salta le due amichevoli contro Milan e Real Madrid

Il centrocampista classe 2001 salterà quindi le due amichevoli di lusso e tornerà domani a Torino per proseguire con il programma di recupero.

Una tegola per Massimiliano Allegri che avrebbe avuto la possibilità di provarlo nelle prime due gare pre-season, così da testare la sua condizione atletica e i suoi movimenti in funzione della squadra.

⛔️ #Juventus – Nicolò #Rovella alle prese con un problema di natura muscolare: non sarà disponibile per i due test negli Usa contro #Milan e #RealMadrid. Domani farà rientro a Torino per proseguire il recupero 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 27, 2023

L’anno scorso Rovella ha dato conferme importanti durante la stagione in prestito al Monza. Arrivato ad agosto dopo il lavoro di Adriano Galliani, tra campionato e Coppa Italia ha totalizzato 27 presenze, condite da un gol e 2 assist. Una stagione di crescita dopo quanto di buono mostrato nel Genoa. La Juventus lo ha riaccolto e deve ancora decidere che ne sarà del suo futuro. Da una parte un giocatore dotato tecnicamente come lui potrebbe fare molto comodo a Massimiliano Allegri; dall’altro non sembra ancora quel centrocampista di spessore su cui fare pieno affidamento. Nei prossimi giorni si capiranno meglio le sue condizioni fisiche, in seguito al problema che lo ha costretto ad abbandonare la tournée in America. Anche in merito alle voci di mercato su di lui nelle prossime settimane la situazione potrebbe evolversi.