Affare definitivamente saltato: incubo Juventus

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione sembra definitivamente saltata. Il giocatore in uscita slitta: tutti i dettagli.

La situazione riguardante il futuro del talentuoso centrocampista svizzero Zakaria continua a essere oggetto di voci e speculazioni, ma sembra che il contatto tra Juventus e West Ham della settimana scorsa non abbia portato ad alcun risultato tangibile.

Tuttavia, il Monaco sta intensificando i discorsi e si avvicina a diventare un possibile candidato per l’acquisizione del giocatore. Come comunica, sempre, ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, è arrivata la conferma che il colloquio tra la Juventus e il West Ham United per Zakaria non ha ancora prodotto offerte concrete.

Zakaria al West Ham salta: “Non si è sbloccata la situazione”

Tuttavia, come anticipato poc’anzi, le voci circolanti indicano che il Monaco sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi le prestazioni di Zakaria. Il club francese è deciso a rafforzare il proprio centrocampo e ha identificato il giovane svizzero come un obiettivo di primo piano. Il Monaco sembra essere motivato a portare avanti le trattative e potrebbe presentare un’offerta ufficiale a breve.

Nel frattempo, altre due squadre precedentemente citate come interessate al centrocampista, il Bayer Leverkusen e il Lipsia, sembrano aver perso interesse nella sua firma. Entrambi i club tedeschi avevano dimostrato un certo interesse per il giocatore, ma sembra che si siano allontanati dalle trattative. La situazione di Su Zakaria è particolarmente delicata, con diverse squadre pronte a contendersi la sua firma. Il giovane centrocampista ha dimostrato il suo valore nelle precedenti stagioni, attirando l’attenzione di club di alto livello in tutta Europa. Con tutte le trattative in corso, si spera che i bianconeri riescano ad ottenere il massimo della proposta. Ovviamente il giocatore è sul mercato e appena si raggiungerà una cifra consone sarebbe già pronto per partire. La società attende le prossime offerte.