Dietrofront definitivo, miraggio Juventus: “sentenza” da 45 milioni

Mancano poche ore alla prima vera amichevole della Juventus, che dalla scorsa settimana è negli Stati Uniti per la tradizionale tournée estiva.

Nell’ambito del Summer Champions Tour – che coinvolge anche club come Real Madrid, Barcellona, Arsenal e Manchester United – questa notte (ore 4:30) gli uomini di Massimiliano Allegri affronteranno il Milan a Carson, in California. Un succulento antipasto della prossima Serie A, che inizierà tra meno di un mese. Chiesa e compagni avrebbero dovuto esordire già sabato scorso contro il Barcellona ma il virus gastrointestinale che ha colpito diversi giocatori blaugrana ha costretto il club catalano a chiedere l’annullamento del match. I rossoneri avranno dunque qualche minuto in più nelle gambe rispetto alla Juventus. La squadra di Stefano Pioli, infatti, nella notte tra domenica e lunedì ha affrontato il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, perdendo 3-2. Allegri ha le idee chiare per quanto riguarda la formazione che affronterà i rossoneri. Davanti giocheranno Chiesa e Kean, mentre a centrocampo il tecnico rispolvererà McKennie. Lo statunitense in realtà è fuori dal progetto ma in assenza di alternative è salito sull’aereo per gli Usa.

Dietrofront definitivo, Partey verso la permanenza a Londra

Peserà l’assenza di Adrien Rabiot, rimasto a Torino per via di un problema al polpaccio. Un “monito” per i dirigenti bianconeri, chiamati a rinforzare un reparto, il centrocampo, in cui le alternative ai titolati scarseggiano.

Arsenal are not active in Romeo Lavia race now as Thomas Partey has good chances to stay. 🔴⚪️ #AFC Saudi clubs approached Gunners days ago, Juventus called in June but never close to €40/45m package requested by Arsenal. Huge bid or Thomas stays. Arteta, happy with him. pic.twitter.com/T5jRsuulIl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

In attesa che decolli la trattativa per Franck Kessié, ex centrocampista del Milan ed oggi al Barcellona, si complica quella per Thomas Partey, roccioso mediano dell’Arsenal. Come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i Gunners avrebbero tolto dal mercato il giocatore ghanese. Non è arrivata la giusta offerta per lui, né dalla Juventus né dai sauditi. Non è da escludere, a questo, punto che Partey possa rimanere al Londra.