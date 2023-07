Juventus-Milan, le probabili formazioni: le scelte di Pioli e Allegri

Juventus-Milan, le probabili formazioni. In America il calcio italiano porta un po’ di sé, per farsi conoscere ed attirare nuovi investitori. Ora però, parla il campo.

La sveglia è pronta a squillare alle ore 4.15 di venerdì 28 luglio. Un quarto d’ora può bastare per rinfrescarsi il viso e preparare un buon caffè. Alle 4.30, ora italiana, inizia Juventus-Milan.

Ha dunque inizio, quasi ufficialmente, la nuova stagione. Juventus e Milan sono attivamente impegnate nel mercato in corso e pertanto, prima dell’inizio del prossimo campionato, apporteranno ulteriori modifiche alle loro rispettive rose. Qualche nuovo ingresso lo si attende ancora in casa Milan dopo un mercato fin qui scoppiettante.

Una campagna acquisti che è riuscita perfettamente ad integrare esperienza e gioventù, quantità e qualità grazie agli innesti di Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic, Okafor e l’ultimo arrivato, Chukwueze. Dopo l’improvviso addio di Paolo Maldini le redini del mercato del Milan sono passate tra le mani di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. I risultati sono sotto gli occhi i tutti.

Dall’altra parte c’è, invece, una Juventus che, al momento, può vantare soltanto un volto nuovo, quello di Timothy Weah, figlio di George Weah, il grande attaccante che per quasi un lustro ha indossato la maglia del Milan. Cristiano Giuntoli non ha ancora iniziato a fare il “suo” mercato e il tempo inizia a scarseggiare. Con quale schieramento scenderanno in campo Juventus e Milan?

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport Stefano Pioli potrà mettere in mostra quasi tutti i nuovi arrivati. Dal canto suo, invece, Massimiliano Allegri potrà soltanto ammirare Weah, l’unico acquisto portato a buon fine dalla dirigenza bianconera. Finora.

Il tecnico livornese è stato inoltre costretto a reintegrare nel gruppo Weston McKennie, data la contemporanea impossibilità di utilizzare il duo francese di centrocampo Pogba-Rabiot, fermi entrambi per infortunio. Stefano Pioli sembra vivere una situazione decisamente migliore. La dolorosa partenza di Sandro Tonali, in direzione Newcastle, in Premier League, ha permesso però alla società Milan di incassare i denari necessari per finanziare una campagna acquisti fin qui di elevata qualità.

E radio-mercato ci informa come, per la società rossonera, il mercato in entrata non sia ancora terminato. Ecco quindi le probabili formazioni di Juventus e Milan, come le ha anticipate la Gazzetta dello Sport:

La Juventus scende in campo in campo con il canonico 3-5-2 tanto caro a Allegri: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Kean, Chiesa.

Il Milan di Stefano Pioli risponde con il suo 4-3-3 composto da: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Thei Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.