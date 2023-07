Allarme Juventus, nuovo KO: non giocherà con il Milan

Adesso pare che Allegri possa perdere un altro giocatore durante la tournée americana. Come si legge, infatti, l’attaccante potrebbe dare forfait per la sfida che lo vedrà impegnato contro i rossoneri.

Arek Milik non giocherà contro il Milan per un fastidio al polpaccio come comunica ‘Mirko Nicolino‘. L’attaccante non prenderà parte alla sfida contro i rossoneri nella tournée americana in corso.

Allegri ne perde un altro: Milik non ci sarà contro il Milan

Nella tournée americana in corso, una notizia deludente ha colpito i tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio in tutto il mondo. L’attaccante polacco Arek Milik, uno dei talenti più promettenti della squadra, sarà costretto a rimanere fuori dal campo a causa di un fastidio al polpaccio.

La notizia è stata confermata da ‘Mirko Nicolino’ che ha comunicato che Milik non sarà in grado di prendere parte alla sfida contro il Milan, programmata nel corso della tournée americana. Questo infortunio rappresenta una grande delusione per il giocatore, la squadra e i sostenitori, poiché la partita avrebbe offerto un’importante opportunità di confrontarsi con uno dei club più competitivi. Arek Milik, con il suo talento nel segnare gol e la sua presenza in campo, è stato un’arma importante per la Juventus nella precedente stagione, ed era atteso con ansia anche in questa tournée americana. Tuttavia, i fastidi fisici sono una parte inevitabile dello sport e la priorità sarà sempre quella di preservare la salute e il benessere dei giocatori. Allegri lo aspetta per l’inizio del campionato.