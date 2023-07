Penalizzazione UFFICIALE: l’inferno non è ancora finito

Penalizzazione UFFICIALE, l’inferno per il club ligure non è ancora finito. La Figc ha preso una decisione in merito ai fatti del 2023

Non inizia nel migliore dei modi il campionato della Sampdoria. No, non inizia proprio bene l’avventura di Pirlo sulla panchina del club ligure retrocesso in Serie B lo scorso anno dopo un’annata ricca di problemi.

La Figc infatti, attraverso un comunicato stampa, ha ufficializzato la penalizzazione nei confronti della società blucerchiata che sta costruendo una squadra che vuole sicuramente ritornare immediatamente nella massima serie. Ma Pirlo, ex tecnico della Juventus tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia, avrà sicuramente il suo bel da fare.

Penalizzazione UFFICIALE, 2 punti alla Sampdoria

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Sampdoria (Serie B) con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 2, del C.G.S. in merito al mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023”.

Questo si legge nel dispositivo che si può trovare sul sito della federazione. Due punti quindi che fanno partire la Samp con un handicap importante. Anche se tutta la Serie B al momento non vive un momento così tranquillo, visto che il 2 agosto, ad esempio, si discuterà il ricorso della Reggina contro l’esclusione così come quello del Lecco. Insomma, la stagione è alle porte e ancora non si sa quali squadre giocheranno.