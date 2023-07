UFFICIALE UEFA, processo sospeso: giocheranno la Coppa

Ufficiale UEFA, il processo per il momento è sospeso e loro giocheranno la Coppa. La decisione è stata messa nero su bianco

Provvedimento disciplinare sospeso. Almeno per il momento. In attesa di capire poi quale sarà la decisione sulla Juventus, che ancora non sa se il prossimo anno giocherà in Conference League o meno. Per adesso è dentro, ma non si sa mai.

Pochi minuti fa la UEFA ha preso una decisione sul Barcellona, sospendendo di fatto per il momento il procedimento disciplinare nei confronti dei catalani. Una comunicazione ufficiale arrivata pochi minuti fa che apre le porte alla prossima Champions League alla formazione allenata da Xavi. La UEFA, con queste parole messe nero su bianco, ha spiegato: “Sospeso il processo su ammissione o esclusione dei catalani, può essere riaperto d’ufficio e ci riserviamo di assumere future decisioni”.

Ufficiale Uefa, la decisione sul Barcellona

Insomma, a quanto pare è una decisione ancora in via di valutazione, ma forse altri provvedimenti dopo questo passo non ce ne saranno visto che ormai la Champions League – almeno i preliminari – è iniziata e siamo quasi arrivati ad agosto. Beh, il tempo per escludere il Barcellona ci sarebbe anche, ma questo primo passo ufficiale fa diventare un’ipotesi tutt’altro che fattibile l’esclusione.

Esultano quindi in Spagna. Esulta Xavi ed esulta anche il presidente Laporta. Mentre dentro la Continassa Massimiliano Allegri ancora non sa se il prossimo anno potrà giocare solo la domenica o deve preparare anche gli impegni del giovedì. Onestamente nemmeno sappiamo, in questo momento, quale sia la scelta migliore e quale sia la preferenza del tecnico della Juve. Indubbiamente, se i bianconeri dovessero essere ai nastri di partenza sarebbero senza dubbio i favoriti.