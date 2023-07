Annuncio UFFICIALE Juventus, stangata UEFA: la scelta sul ricorso

Annuncio ufficiale della Juventus dopo la stangata della UEFA: arriva il comunicato della società bianconera sul possibile ricorso Qualche minuto fa la UEFA ha annunciato ufficialmente l’esclusione dalle coppe europee della Juventus. Una decisione che era nell’aria. Di certo non era nell’aria la multa di 20milioni di euro inflitta alla società bianconera. Dieci di questi, come si legge nella nota ufficiale della UEFA comunque, sono condizionati a quelli che sono i prossimi bilanci. Nel frattempo è arrivato il comunicato ufficiale del club piemontese. Che noi vi riportiamo integralmente sotto. “Siamo dispiaciuti per la decisione del UEFA Club Financial Control Body. Non condividiamo l’interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni.

Tuttavia, abbiamo deciso di non presentare appello contro questo giudizio. Questa decisione è in linea con quella presa lo scorso maggio nell’ambito dei contenziosi con la FIGC. Come in quel caso, preferiamo mettere fine al periodo delle incertezze e assicurare ai nostri stakeholders interni ed esterni la totale visibilità e certezza sulla partecipazione del club alle future competizioni internazionali. Andare in appello ed eventualmente in altri gradi di giudizio, incerti negli esiti e nei tempi, aumenterebbe l’incertezza rispetto alla nostra eventuale partecipazione alla UEFA Champions League 2024/25. Vogliamo invece che la prima squadra, i nostri tifosi, i nostri sponsor, fornitori e partner finanziari possano vivere la stagione 2023-24 con la massima serenità e certezza rispetto ai risultati conseguibili sul campo, soprattutto dopo la turbolenta stagione passata.