Calciomercato Juventus, telenovela finita: rilancio da 80 milioni

Calciomercato Juventus, adesso il rilancio potrebbe essere di ben 80 milioni per convincere i bianconeri: i dettagli.

La corsa per assicurarsi la firma dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic sta raggiungendo un punto cruciale, con la Juventus e il Paris Saint-Germain (PSG) pronti a incontrarsi la prossima settimana per discutere una possibile trattativa.

Nonostante la prima offerta dei francesi sia stata considerata insufficiente dalla Juventus, il PSG sembra determinato a non mollare e si prepara a presentare un’offerta riveduta vicina ai 80 milioni di euro per conquistare il talento del giovane attaccante e convincere la dirigenza bianconera.

PSG rilancia a 80 milioni: Vlahovic pronto a partire

Dusan Vlahovic ha dimostrato il suo talento e il suo potenziale nel campionato italiano con la maglia della Fiorentina e poi con la maglia della Juventus, attirando così l’attenzione di numerosi club europei già in passato. La Juventus ha dovuto contenderselo fino all’ultimo con l’Arsenal al momento dell’acquisto e, adesso, dopo qualche stagione caratterizzata fra alti e bassi potrebbe cederlo ad una cifra record di ben 80 milioni vista anche l’età del bomber serbo.

L’incontro tra i due club sarà cruciale per valutare l’interesse effettivo della Juventus a cedere il talento serbo e la determinazione del PSG a mettere sul piatto una cifra accettabile per garantirsi la sua firma. L’offerta di circa 80 milioni di euro dovrebbe essere un segnale chiaro della serietà dell’intenzione del club parigino di portare Vlahovic nella capitale francese, visto che proprio il club numero uno della Ligue 1, in questa stagione, oltre a Messi potrebbe perdere anche l’altro talento, Mbappe, dando così pieno spazio a Vlahovic e facendolo diventare la nuova stella della squadra. La trattativa si prospetta quindi avvincente, e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione finale dell’attaccante bianconero. La Juventus dovrà prendere in considerazione sia gli aspetti sportivi che quelli finanziari, cercando di ottenere il massimo valore dalla cessione del giocatore. D’altro canto, il PSG dovrà dimostrare di essere disposto a soddisfare le richieste della Juventus e convincere il giocatore stesso che Parigi è la scelta giusta per il suo futuro calcistico.