“Esclusione dalla Conference e maxi sanzione”: la Juventus dice sì

Juventus, oggi dovrebbe arrivare il verdetto definitivo che stabilirà la situazione, tutti i dettagli del caso.

Come si legge dal quotidiano ‘La Stampa’: dovrebbe arrivare proprio nella giornata di oggi la decisione della UEFA sulla Juventus e sulla sua permanenza in Conference League per questa stagione che sta per iniziare.

Sempre come si legge dal quotidiano nazionale, ciò che si profila è una pena dura per i bianconeri: “L’esclusione dalle competizioni europee per una stagione e una pena pecuniaria, con conseguente ripescaggio della Fiorentina in Conference League”.

Juve fuori dall’Europa: “Ripescaggio della Fiorentina”

Una sanzione che, se confermata, sarà accolta con serenità dal club bianconero scrivono dal quotidiano sportivo. La Juventus, infatti, in questa stagione vuole concentrarsi esclusivamente sul campionato. L’obiettivo di Allegri e della nuova rosa sarà, esclusivamente, quello di vincere laddove, nella precedente stagione, si è fallito: il campionato.

Pertanto, si va verso questa conclusione. L’uscita dei bianconeri dalla Conference non sarà, dunque, un problema per il club bianconero che avrà come obiettivo stagionale il campionato e la Coppa Italia naturalmente. Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli il club bianconero ha concentrato tutte le sue forze per andare incontro a giovani profili di qualità, top player del futuro che dovranno crescere già ad alti livelli. La nuova filosofia d’ora in avanti sarà proprio questa: puntare sui giovani capaci di fare la differenza oggi ma soprattutto domani, così da avere un progetto vincente negli anni, quello che questa Juventus con la nuova dirigenza punta ad ottenere più presto possibile. Non ci resta che attendere, impazientemente, l’inizio della stagione con il desiderio di rivedere i ragazzi trionfare dopo qualche anno di digiuno anche a causa di problemi extra calcistici. I presupposti, adesso, ci sono, non ci resta che vedere i fatti: sul campo. I tifosi non aspettano altro.