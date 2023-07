Da Chiesa a Weah: la nuova-vecchia Juve fa già impazzire i tifosi

Da Federico Chiesa a Timothy Weah: la nuova-vecchia Juventus prende forma e manda un segnale contro il Milan

La Juventus è scesa ieri in campo contro il Milan per la prima amichevole pre-season, dopo la gara saltata contro il Barcellona e non sono mancati i segnali incoraggianti da parte di alcuni giocatori.

Nella notte i bianconeri hanno affrontato i rossoneri di Pioli negli Stati Uniti, vincendo 6-5 ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari firmato da Thiaw e Giroud da una parte e Danilo e Rugani dall’altra. Per Massimiliano Allegri è stato un ottimo test per verificare le condizioni fisiche dei suoi giocatori e per valutare anche il nuovo acquisto Timothy Weah. Il classe 2000 statunitense è stato molto presente durante la gara, dando diversi assaggi delle sue qualità. Diverse accelerazioni palla al piede che hanno messo in serie difficoltà la difesa rossonera e che hanno dimostrato le ottime doti atletiche del figlio d’arte.

Juventus, Weah e Chiesa accendono l’entusiasmo del popolo bianconero

Massimiliano Allegri ha schierato Tim Weah quinto a tutta fascia sulla destra e il gioiello statunitense ha risposto presente, disputando una partita molto convincente.

Lo statunitense doveva raccogliere le eredità di Juan Cuadrado e ha subito dimostrato di poter reggere il peso della maglia bianconera. Strappi, cambi di passo e giocate nello stretto che hanno messo in mostra anche le sue qualità tecniche, dando vivacità alla manovra della Juve. La sua velocità in progressione ha creato numerosi grattacapi alla difesa milanista e anche l’intesa con Federico Chiesa e Moise Kean è sembrata già a buon punto. Anche Chiesa, l’altro figlio d’arte bianconero, ha dato segnali positivi, soprattutto dal punto di vista fisico dopo le scorie dell’infortunio al ginocchio che si erano viste anche nella passata stagione. Proprio sull’asse Weah-Chiesa stava per arrivare uno dei gol della Juventus. Progressione dell’ex Lille sulla fascia destra con palla rasoterra in mezzo per l’attaccante ex Fiorentina che ha mancato di pochi centimetri la porta difesa da Maignan. In attesa del secondo colpo, Facundo Gonzalez, Max Allegri si gode Timothy Weah e un Federico Chiesa in via di totale guarigione.