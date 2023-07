Juventus sentenziata dall’UEFA, ma la bomba è esplosa: “Provvedimenti verso altri club”

Juventus, al momento unica società che ha subito una condanna così pesante dalla UEFA: “Mi aspetto provvedimenti per altri club”

Al momento solamente la Juventus ha ricevuto una condanna così pesante da parte della UEFA. Nella serata di oggi è arrivata l’esclusione dalla Conference League e 20milioni di euro di multa, dieci dei questi condizionati a quelli che saranno i prossimi bilanci.

Ovviamente rimane quello che è: un provvedimenti di esclusione che fino ad oggi non ha toccato né il Barcellona e nemmeno il Chelsea, altri club che hanno avuto dei problemi nel corso degli ultimi mesi. Insomma, chi in un modo e chi nell’altro. Sì, mettiamo le cose in chiaro: forse la Juventus, che ha annunciato il fatto che si chiuderà qui la questione e che non presenterà nessun ricorso, è anche contenta di non giocare il giovedì una Coppa che è la terza in Europa. Ma un poco l’amaro in bocca per quelli che sono due pesi e due misure diverse rimane senza dubbio.

Juventus, le parole di Ravezzani

A sottolineare questo ci ha pensato il giornalista Ravezzani, con il Tweet che vi proponiamo sotto. “Scriverò una cosa che farà incazzare tutti: iter è grottesco, ma in sostanza le pene inflitte alla Juve sono commisurate ai reati. Intercettazioni pesanti. Ma le plusvalenze fittizie le hanno fatte in tanti. Ora mi aspetto provvedimenti verso altri club. Ci sono molte evidenze”.

Insomma, non si entra nel merito della decisione UEFA, ma su quelle che non sono le decisioni verso altre società.