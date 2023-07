Fuori tutto Juventus, all in Milan: doppio affare a sorpresa

Il Milan sonda il terreno per due giocatori della Juventus: possibile doppietta italiana per il club rossonero

L’amichevole negli Stati Uniti tra Juventus e Milan è stato un modo anche per accendere potenziali trattative di calciomercato.

Il Milan ha già completato 6 acquisti in questa sessione di calciomercato, arrivati appena dopo la maxi cessione di Sandro Tonali al Newcastle. I rossoneri hanno accolto Pulisic, Reijnders, Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze e Sportiello e stanno per completare anche l’acquisto di Yunus Musah, in arrivo dal Valencia. Un mercato ricco di colpi ma che ancora non sembra essere terminato. Il Milan, infatti è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro che possa dare fiato a Theo Hernandez. In vista della cessione di Ballo-Touré il club rossonero sta valutando diversi profili per la corsia mancina tra cui anche due giocatori della Juventus.

Il Milan ne punta due dalla Juventus: da Pellegrini a Cambiaso

Il primo è quello di Luca Pellegrini, rientrato a Torino dopo il prestito di 6 mesi alla Lazio, non esattamente entusiasmante.

Il terzino ex Cagliari è in cerca di una nuova sistemazione, consapevole che alla Juventus non troverebbe lo spazio che desidera. Al Milan, invece, nonostante il posto sia di Theo Hernandez, potrebbe avere qualche chance in più di avere un minutaggio considerevole, considerando anche la partecipazione del Milan alla prossima Champions League. A differenza della Juve che invece ha appurato ieri che non parteciperà alle coppe europee. Negli ultimi tempi Pellegrini è stato accostato anche al Nizza ma come riportato da ‘milanweb.it’ il Milan starebbe pensando a lui come vice Theo. Un alto profilo che piace tra le file della Juventus è quello di Andrea Cambiaso. Anche lui è rientrato dopo il prestito al Bologna e le sue qualità non hanno lasciato indifferente il Milan.

Entrambi sono due nomi sul quale il Milan intende lavorare ma la Juventus difficilmente li lascerà partire senza prima aver trovato dei sostituti all’altezza. Il solo Alex Sandro non può dare le garanzie di cui Allegri ha bisogno e i papabili nomi in entrata per i bianconeri sono quelli di Emil Holm dello Spezia e Timothy Castagne del Leicester, ex Atalanta. Qualora dovesse arrivare uno dei due a Torino, si libererebbe un posto per l’eventuale approdo al Milan di uno tra Luca Pellegrini e Cambiaso.