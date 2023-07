Juventus, Allegri ne esclude altri due: bocciati e mandati via

Segnale di Massimiliano Allegri: due giocatori sembrano non rientrare nel progetto della Juventus e potrebbero partire in prestito

Il mercato in uscita della Juventus è ancora in corso d’opera e potrebbero cambiare molte cose da qui al termine della sessione estiva di calciomercato.

I bianconeri hanno la priorità di liberarsi di Denis Zakaria e Weston McKennie, due giocatori che non rientrano nel progetto di Massimiliano Allegri e che Cristiano Giuntoli sta cercando di piazzare. I due centrocampisti però non sono gli unici indiziati a lasciare Torino. Degli attuali calciatori presenti in tournée negli Stati Uniti, alcuni potrebbero trovare una nuova sistemazione: da Nicolò Rovella a Fabio Miretti, ma anche Enzo Barrenechea e Koni De Winter. Sono tanti i giocatori che potrebbero andare via in prestito, con la possibilità di rimanere in Serie A.

Ci sono rumors di mercato attorno a #DeWinter e #Barrenechea. La panchina di oggi è indicativa, visto che entrambi stanno benissimo dal punto di vista fisico. La mia sensazione (magari sbaglierò) è che questo sia stato un segnale chiaro per il loro futuro lontano dalla #Juve. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 28, 2023

Juventus, De Winter e Barrenechea fuori dal progetto di Allegri

Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale, ci sono diverse voci di mercato che riguardano due giovani della Juventus. Si tratta di Koni De Winter ed Enzo Barrenechea.

La panchina nell’amichevole contro il Milan è un segnale abbastanza chiaro da parte di Allegri, considerando che entrambi erano a disposizione e davano garanzie dal punto di vista fisico. Potrebbe essere davvero il segno che non c’è posto per loro nella nuova Juve targata Cristiano Giuntoli. Il difensore belga è reduce dalla discreta stagione in prestito con la maglia dell’Empoli, la sua prima annata in Serie A. Il classe 2002 ha collezionato 14 presenze alla sua prima stagione nella massima serie, dimostrando di avere la stoffa per poter reggere il peso della massima categoria. Adesso è tornato a Torino ma sembra non rientrare nei piani della Juventus che punta ad una cessione in prestito, visto l’interesse delle due neopromosse, Genoa e Frosinone. Anche Barrenechea non sembra rientrare nel progetto bianconero. Il centrocampista argentino classe 2001 è un altro prodotto della Next Gen ma rispetto a Fagioli, Miretti, Soulé e Iling-Junior ha avuto meno spazio in prima squadra.