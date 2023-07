Calciomercato Juventus, ritorno e addio: doppio blitz per il difensore

Si apre una lotta a due in Serie A per il difensore della Juventus: lo scenario di mercato

Il mercato della Juventus sembra in una fase di stallo ma presto potrebbe accendersi, soprattutto per quanto riguarda i nuovi colpi sui quali sta lavorando Cristiano Giuntoli.

Il mercato in uscita della Juventus, però potrebbe non fermarsi solo a Denis Zakaria e Weston McKennie. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino, alcuni magari con la formula del prestito, come è stato per Arthur Melo alla Fiorentina. Nicolò Rovella ha mercato in Serie A e potrebbe essere una pedina sulla quale puntare per arrivare ai veri obiettivi di mercato. Anche Fabio Miretti piace a diverse squadre e la Juventus potrebbe valutare una sua cessione in prestito per una stagione. Le condizioni ancora precarie di Paul Pogba, però obbligano la società ad essere cauta e prudente e a valutare con attenzione quale potrebbe essere il reale apporto del francese alla squadra nella prossima stagione. In questo senso il trasferimento di Miretti potrebbe essere bloccato. Intanto c’è un altro giocatore bianconero che potrebbe lasciare Torino in questa finestra estiva.

Juventus, Frosinone e Genoa in pressing su De Winter

Per quanto riguarda la difesa, sono diverse le pretendenti in Serie A per il giovane classe 2002 Koni De Winter.

Il 21enne belga è reduce dall’ultima stagione con l’Empoli di Paolo Zanetti, collezionando 14 presenze in Serie A, alla sua prima stagione nella massima serie italiano. De Winter è tornato alla Juventus al termine del campionato e adesso potrebbe essere ricollocato in un altro club. Appena un anno fa ha rinnovato con i bianconeri fino al 2026 ma nello scacchiere di Massimiliano Allegri difficilmente troverebbe spazio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Frosinone e Genoa vogliono fortemente De Winter.

Entrambe sono neopromosse dopo la stagione da protagonista in Serie B. Di recente il Grifone ha ufficializzato il colpo Mateo Retegui e adesso vuole regala ad Alberto Gilardino un rinforzo anche in difesa per ambire a una stagione non da semplice comparsa. Il Frosinone, invece, dopo l’addio di Fabio Grosso, è stato affidato alla guida di Di Francesco che ha grande dimestichezza con la categoria ma avrà bisogno di rinforzi importanti dopo le partenze di Mulattieri, Luca Moro e Roberto Insigne. Il Genoa potrebbe inserire l’obbligo di riscatto, cercando di anticipare il club laziale. In Serie A è lotta a due per Koni De Winter.