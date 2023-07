Sì ad Allegri, una carezza ai conti: la Juventus si regala Lukaku

Allegri chiama a gran voce Romelu Lukaku ma la Juventus è categorica nei confronti del belga

Massimiliano Allegri continua a sperare di avere Romelu Lukaku per l’inizio della nuova stagione. Il belga è un pallino dell’allenatore toscano che crede di poter affidare a lui le chiavi dell’attacco.

In casa Juventus, però, non sembrano esserci grandi intenzioni di affondare il colpo per l’ex centravanti dell’Inter. Il club bianconero sembra prediligere l’opzione Dusan Vlahovic, provando a valorizzare il centravanti serbo, dopo l’investimento molto considerevole di appena un anno e mezzo fa dalla Fiorentina. Attualmente Vlahovic non ha ricevuto offerte concrete da parte delle big europee. Sia il Chelsea che Bayern Monaco e Real Madrid hanno mostrato interesse per il classe 2000 ma fino ad ora lo considerano una seconda scelta. Per la Juventus, invece potrebbe diventare una prima scelta, nella speranza che possa ritrovare i suoi colpi migliori. Nei piani della società, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è l’intenzione di rivalutare al massimo il giocatore e rimandare i possibili discorsi su un suo possibile trasferimento.

Juventus, da Chiesa a Vlahovic: non c’è sbocco per l’arrivo di Lukaku

Un pensiero che la Juventus sta facendo anche su Federico Chiesa che negli ultimi mesi ha avuto diverse richieste sul mercato, anche in questo caso senza particolari affondi.

Il figlio d’arte ha dato ottimi segnali nell’amichevole in California contro il Milan. La Juventus spera di ritrovare il Chiesa delle passate stagioni, prima che fosse tormentato dai problemi fisici. La società vuole provare a valorizzarlo in questa stagione, credendo fermamente nella possibilità che possa fare la differenza. Vlahovic e Chiesa potrebbero diventare i nuovi punti fermi della nuova Juventus. Di conseguenza la strada che porta a Romelu Lukaku si fa sempre più tortuosa. Il club bianconero proverebbe a prelevarlo dal Chelsea solo con la soluzione del prestito gratuito, soluzione che al momento il club londinese non prende in considerazione. Dovrebbe uscire uno tra Moise Kean e Arkadiusz Milik per far posto al belga, dal momento che la posizione di Vlahovic in bianconero sembra essere più salda rispetto a poco tempo fa.