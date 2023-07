Calciomercato Juventus, rebus centravanti: ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato della Juventus per adesso vede come priorità per i bianconeri la necessità di ricoprire il ruolo di centravanti titolare.

Va fatta una doverosa premessa, ovvero che un grande attaccante la Juve in rosa ce l’ha già e si chiama Dusan Vlahovic. Tuttavia nel corso delle ultime settimane non si sono fermate le voci che riguardano la sua possibile partenza. Specie se qualcuno si presenterà in casa bianconera con una offerta irrinunciabile.

Ma si guarda anche ad altri nomi e sono tanti, come al solito, quelli che vengono accostati ai bianconeri. Si è parlato di Lukaku e Morata come principali alternative, ma occhio anche a David o Scamacca. Ma facciamo il punto della situazione.