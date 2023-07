Chiesa in Premier League: doppia offerta ufficiale, la risposta è arrivata

La Juventus di mister Allegri sa bene su cosa concentrarsi nella stagione che sta per iniziare, vista l’esclusione dalle coppe europee.

I bianconeri dovranno puntare a tutti i costi alla vittoria nel prossimo campionato di serie A e magari anche alla conquista della Coppa Italia. Indispensabile sarà regalare delle soddisfazioni alla tifoseria dopo gli ultimi mesi, che sono stati davvero tribolati.

L’ufficialità dell’esclusione dalla prossima Conference League ad ogni modo non dovrebbe scombussolare molto i piani di calciomercato della Juventus. Che è intenzionata a puntare sulla linea verde per ridurre i costi, ma allo stesso tempo sa benissimo che servono anche dei grandi campioni se si vuole puntare in alto. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dunque è molto impegnato nel riuscire a trovare le pedine adatte al gioco di mister Allegri. Si dovrà però fare attenzione anche alle cessioni che arriveranno inevitabilmente, sia per fare cassa che per abbassare il monte degli ingaggi.

Juventus, Chiesa respinge le offerte dalla Premier

Chi siano i pezzi pregiati che la Juve può cedere per incassare delle somme consistenti lo si sa da tempo. Il primo è Dusan Vlahovic, che è corteggiato da alcuni top club europei. E l’altro è Federico Chiesa, che una volta superato il grave infortunio è atteso da una grande stagione da protagonista.

E’ soprattutto la Premier League però a tenere d’occhio il calciatore, che la Juventus non intende cedere per meno di 60-70 milioni di euro. Come ha riportato Nicolò Schira su Twitter, l’Aston Villa e il Newcastle hanno tentato di trovare un accordo con il calciatore, ma Chiesa ha rispedito ogni offerta al mittente. Bisognerà capire se nelle prossime settimane arriverà o meno qualche altra offerta convincente o se Allegri potrà contare su di lui per la Juve del futuro.