Dall’Inter alla Juventus: affare show, ‘ribelle’ nel mirino

Nuove indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus. C’è l’annuncio in merito a questo colpo.

Svolta dall’Inghilterra, eccolo ultimissime notizie riguardo il mercato della Juventus. Il viaggio a Londra di Cristiano Giuntoli può produrre qualche nuovo innesto per la rosa dei bianconeri . La squadra dovrà essere rinforzata in vista dell’inizio della prossima stagione. Nel mirino c’è sempre lui pago che potrebbe arrivare in compagnia di qualche altro calciatore che milita in Premier League . Ecco tutti i dettagli su questo nuovo colpo di mercato

Calciomercato Juventus: colpo dal Manchester United? I dettagli

Il giovane talento è stato recentemente accostato a una serie di squadra. L’Atalanta era uno dei Club che poteva prendere ragazzo nell’ambito della trattativa che ha portato a Manchester united Rasmus Hojlund. I Bergamaschi hanno però deciso di rifiutare l’offerta accettando solo cash per bomber. Adesso per il giocatore si aprono altre porte della Serie A. Ecco tutti i dettagli.

La Juventus è interessata al calciatore Mason Greenwood del Manchester United, secondo quanto riferito dal The Sun. Nonostante ciò giovane attaccante sembra determinato a rimanere con i Red Devils e desideroso di tornare presto in campo con la maglia della sua squadra. Geenwood è legato al Manchester United sin da quando aveva sei anni e ha accumulato 129 presenze con il club, segnando 35 gol. La sua permanenza nella squadra sembra essere la sua priorità, nonostante gli interessi di altri club.