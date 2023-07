Juventus, Giuntoli accelera: altra cessione in cantiere

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare voci che riguardano sia acquisti e cessioni da effettuare in casa bianconera.

Ci si sta avvinando sempre più all’inizio della prossima serie A, mancano tre settimane e poi si parlerà dei primi gol e delle prime belle giocate. Tuttavia non bisogna dimenticare che il calciomercato andrà avanti fino alla fine del mese di agosto e tutte le squadre rimarranno vigili a caccia dell’offerta giusta.

Anche la Juventus sta vivendo delle settimane molto importanti dal punto di vista della programmazione del futuro. La missione sarà quella di vincere lo scudetto, ma non si preannuncia facile. Mister Allegri attende dei rinforzi, giovani e meno giovani chiamati ad aprire un nuovo ciclo vincente. Ma bisogna pur sempre fare i conti con il bilancio, pesa come un macigno la mancata partecipazione alle competizioni europee.

Juventus, Nicolussi Caviglia può finire al Frosinone

Il compito del direttore sportivo non è affatto semplice, ma il mese di agosto è ormai in arrivo e il tempo inizia a stringere. Per questo motivo si sta cercando di accelerare soprattutto riguardo le cessioni volte a sfoltire l’organico ma anche a recuperare dei piccoli tesoretti, oltre che ovviamente ad abbassare il monte ingaggi.

Si è parlato della cessione a titolo definitivo di De Winter che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma c’è anche un altro calciatore con le valigie in mano ed è Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista in questo 2023 è tornato a calcare i campi di serie A vestendo la maglia della Salernitana. E proprio i campani sarebbero interessati ad un suo ritorno. Ma come si legge sulla Gazzetta dello Sport sul mediano ora è piombato il Frosinone, che potrebbe prenderlo in prestito e garantirgli un ampio minutaggio nella massima serie.