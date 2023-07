Ritorno saltato, bocciato da Allegri: “Via dalla Juve definitivamente”

Ci si avvicina all’inizio del campionato di serie A e i tifosi della Juventus sono sempre più ansiosi di conoscere le mosse della società.

Il calciomercato rimane l’argomento più importante del quale discutere sotto l’ombrellone in questo periodo. La squadra bianconera non parteciperà ad alcuna competizione europea, e dunque potrà concentrarsi esclusivamente sul prossimo torneo italiano con l’obiettivo di portare a casa lo scudetto.

Per questioni di bilancio dovranno essere per forza di cose effettuate delle cessioni dolorose. Alcuni big potrebbero essere infatti ceduti qualora alla Juventus arrivassero delle offerte alle quali sarebbe impossibile dire di no. Non ci sono dubbi però sul fatto che il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli farà di tutto per portare alla corte di Allegri non solo giovani di valore, ma anche calciatori già affermati, in grado di fare la differenza con il loro talento. Ci sono però prima da risolvere, come detto, le questioni che riguardano i calciatori già in organico.

Juventus, De Winter sarà ceduto a titolo definitivo: lo cercano in serie A

Alla fine della scorsa stagione sono rientrati alla base per fine prestito alcuni giocatori e ora la Juve deve decidere il loro destino. Uno di questi è il difensore Koni De Winter, reduce dall’esperienza con l’Empoli in serie A.

Cosa hanno deciso i bianconeri per lui? Lo ha rivelato il giornalista Romeo Agresti su Youtube. Erano due le strade percorribili per De Winter, o la permanenza in prima squadra oppure la cessione a titolo definitivo, visto che la Juve non ha intenzione di prestarlo nuovamente. Ebbene il difensore non ha convinto Massimiliano Allegri. E dunque è di fatto sul mercato. Le offerte per lui non mancheranno, visto che sul ragazzo ci sono diverse squadre di serie A pronte a fare un passo avanti per il suo cartellino.