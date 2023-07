Affare fatto, ha vinto Giuntoli: la Juventus chiude per 20 milioni

Affare fatto, Giuntoli ha piazzato il primo colpo in uscita: 20milioni di euro per la Juventus, che attende di capire da quale club arriverà il bonifico

Il primo addio è vicino. Probabilmente molto più di quanto si pensi. In questa settimana Giuntoli dovrebbe riuscire a piazzare un colpo da 20milioni di euro che regalerebbe alla Vecchia Signora una vera e propria boccata d’ossigeno, magari pure per tentare l’assalto a Lukaku prima di cedere Vlaovic. Vedremo.

In ogni caso è Zakaria l’indiziato numero 1: il centrocampista svizzero che si sta allenando con gli esuberi alla Continassa deve solo decidere dove andare a giocare secondo quelle che sono le indicazioni della Gazzetta dello Sport arrivate questa mattina. Il direttore dell’area tecnica della Juventus, insieme al direttore sportivo Manna, ha trovato un accordo con tre club sulla base di 20milioni di euro. Sì, adesso sta appunto a Zakaria decidere dove andare.

Calciomercato Juventus, le tre opzioni

Potrebbe decidere di tornare a giocare in Premier League, dove ha già avuto un’esperienza con il Chelsea: il primo accordo è stato trovato con il West Ham. Oppure, Zakaria, potrebbe decidere di tornare in Germania, dove è esploso, visto che anche con il Lipsia ci sono le basi dell’accordo. Infine potrebbe anche optare per l’ultima opzione, quella del Principato: sì, anche il Monaco ha chiuso un accordo con la Juventus.

Tutte e tre i club hanno messo sul piatto quei 20milioni di euro che i bianconeri richiedevano. E adesso non rimane che capire dove vuole andare a mettersi in mostra Zakaria. Dalle parti della Continassa sperano soprattutto in una cosa, che lo stesso possa fare realmente in fretta per alleggerire il lavoro.