Calciomercato Juventus, senza Conference può partire: ultima parola ad Allegri

Senza Conference League uno dei gioielli della Juventus può partire ma l’ultima parola spetta a Massimiliano Allegri che deciderà se dare il via libera

La Juventus non lavora solo sulle cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie. Anche tra i giovani ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino, magari con la formula del prestito.

Giocatori come Nicolò Rovella, Fabio Miretti e Luca Pellegrini hanno diverse richieste soprattutto in Italia e sembrano essere i principali indiziati a trasferirsi in questa sessione estiva di calciomercato. Anche Koni De Winter è un profilo molto ambito, soprattutto dalle due neopromosse Genoa e Frosinone. Il Grifone sembrava a un passo da Danilo D’Ambrosio che, però, alla fine ha scelto il Monza. Di conseguenza il club ligure dovrà trovare un altro difensore da regalare a Gilardino e il belga della Juventus sembra l’indiziato principale. Potrebbe cambiare aria anche Enzo Barrenechea. Il centrocampista argentino ha avuto poco spazio in prima squadra durante la scorsa stagione e potrebbe aver voglia di trovare spazio in una realtà diversa. Tanti nomi su cui lavorare per la Juventus ma anche guardando alla Next Gen non mancano i giocatori da poter inserire sul mercato.

Juventus, senza Conference Yildiz può partire

Un altro nome in ottica uscite è quello di Kenan Yildiz. L’attaccante turco classe 2005 veste la maglia della Juventus Next Gen ed è uno dei prospetti più interessanti del club bianconero.

Seconda punta di grande talento che a soli 18 anni ha già fatto vedere qualità importanti nel campionato di Serie C con la squadra di Brambilla. I suoi colpi migliori li ha sfoggiati nell’ultimo campionato di Primavera 1 dove ha collezionato 11 gol e 7 assist in 29 partite ma vanta anche 7 presenze in Lega Pro. Yildiz ha un contratto con la Juventus fino al 2025 ma non è esclusa una sua possibile partenza in estate. Come riportato da Tuttosport, senza Conference League non è da escludere l’ipotesi di una cessione in prestito del gioiello turco. La decisone finale spetterà a Massimiliano Allegri che dovrà valutare se considerarlo per la prima squadra o se dare il via libera per un suo trasferimento in prestito.