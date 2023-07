Dall’esclusione dalla Conference all’obiettivo Scudetto, Danilo show: “La decisione migliore”

Danilo show. Il difensore centrale brasiliano è ormai uno dei leader della formazione di Massimiliano Allegri, in campo e fuori.

La Juventus cambia pelle assai velocemente. Non soltanto la dirigenza è completamente mutata rispetto a quella della passata stagione, ma anche gli equilibri interni alla squadra stanno subendo scossoni consistenti.

Soltanto pochi mesi fa ha ricevuto la targa per la sue storiche 500 partite con la maglia bianconera, distribuite in 12 anni. Leonardo Bonucci, da capitano della Juventus, è scivolato via via ai margini della squadra. Ora si allena a parte ed è in attesa di una nuova collocazione, in un’altra squadra che forse non arriverà mai. La fascia di capitano, e di leader della difesa, e non soltanto, passa nelle mani di Danilo.

Arrivato alla Juventus nell’agosto del 2019, nell’ambito dell’operazione che ha portato l’allora bianconero Joao Cancelo al Manchester City di Pep Guardiola, in tre stagioni il difensore brasiliano ha convinto tutti, allenatori, dirigenti e tifosi mostrando, oltre alle conosciute, e riconosciute, qualità tecniche anche una professionalità esemplare ed un immediato feeling con l’intero ambiente.

E dal capitano della Juventus è partito un messaggio chiaro rivolto ai suoi compagni. Dagli Stati Uniti le sue parole sono rimbombate fin nelle segrete stanze della Continassa.

Danilo show, parla il capitano

L’esclusione dalla prossima Conference League è ormai ufficiale. Cambiano i programmi sia della società che della squadra. E se la società Juventus pensa a ridurre l’organico in seguito al minor numero di impegni ufficiali, la squadra Juventus rimette a fuoco i nuovi obiettivi per la prossima stagione.

Senza Europa sarà soltanto Ital-Juve, ovvero i due soli obiettivi a disposizione saranno campionato e Coppa Italia e qualcosa, quasi obbligatoriamente, si dovrà portare a casa. Meglio ancora se sarà scudetto e su questo il Capitan Danilo ha le idee chiare. “Obiettivi? Ci concentreremo sulla Serie A e sulla Coppa Italia. Siamo concentrati nel vincere lo scudetto, nel far tornare la Juve al primo posto“.

Dispiace non poter competere anche in Europa: “Ma è la decisione migliore se poi siamo a posto per il futuro“, parola di capitano, riportata da @AroundJuventus. Un leader capace anche di guardare lontano. La perdita della Conference League come opportunità di concentrarsi sull’obiettivo unico e massimo: lo scudetto. Chissà se qualcuno avrà ricordato a Capitan Danilo quanto avvenuto nella stagione 2011-2012.

La Juventus fuori dalle coppe e con Antonio Conte in panchina ha vinto, il 6 maggio 2012, il primo dei nove scudetti consecutivi dell’era Andrea Agnelli. Ora lo sa anche Capitan Danilo, facile che lo ricordi a Massimiliano Allegri. Altro che conquistare la zona Champions League.