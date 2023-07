Juventus, è ufficiale: un altro bianconero saluta il gruppo

Continuano ad esserci movimenti in casa Juventus mentre ci si avvicina sempre più all’inizio del prossimo campionato di serie A.

C’è tanto lavoro da fare in questa fase per la dirigenza bianconera. La rosa di mister Allegri ha bisogno di diversi ritocchi e il tempo inizia a stringere, visto che mancano meno di tre settimane all’inizio del prossimo campionato di serie A.

Le ambizioni della Juventus per la stagione che è appena iniziata sono molto chiare. Considerando anche il fatto che non si giocherà in Europa, i bianconeri puntano alla vittoria dello scudetto e magari della Coppa Italia. Occorre voltare pagina dopo l’ultima stagione deludente, condizionata dalle vicende extra campo che hanno coinvolto la società. I tifosi dunque si aspettano che il club sia grande protagonista di questa sessione estiva di trasferimenti, solo così si potrà sognare in grande.

Juventus, Gori passa in prestito al Monza

Il compito di Giuntoli in questa fase non è solo dunque quello di portare a Torino dei giocatori utili alla causa, ma in primis quello di sfoltire l’organico bianconero. Alcuni elementi hanno già lasciato la maglia bianconera, altri lo faranno nelle prossime settimane ma i giocatori a cui trovare una nuova destinazione sono davvero tanti.

Ufficiale | Stefano Gori si trasferisce in prestito al @ACMonza fino a giugno 2024💪

In bocca al lupo Stefano! pic.twitter.com/84NSYzcY0H — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) July 31, 2023

In serata è arrivata la notizia riguardante la partenza di Stefano Gori, estremo difensore di 26 anni che gli ultimi anni li ha trascorsi sempre in prestito. Reduce dall’esperienza con il Perugia, per lui ora si spalancano le porte della serie A visto che è ufficiale il suo prestito al Monza. Dove proverà a scalare le gerarchie nel tentativo di ritagliarsi spazio.