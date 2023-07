“Questa maglia ti impone la vittoria”: Gatti fa volare la Juventus

“Questa maglia ti impone la vittoria”, le parole di Gatti sono musica per le orecchie per l’intero ambiente bianconero in cerca di immediata riscossa.

Un’altra stagione non facile attende la Juventus. Dopo quella passata, che si può annoverare come una delle più complesse, e dolorose, della sua storia, la prossima non si preannuncia con un volto molto più tranquillizzante.

Una complicata situazione economico-finanziaria si sta riflettendo su un calciomercato che presenta infinite difficoltà e che vede attualmente la Juventus più indietro rispetto alle tradizionali rivali per la corsa allo scudetto. Perché dovrà essere esattamente lo scudetto l’obiettivo della formazione di Massimiliano Allegri. Questo esattamente da venerdì scorso, da quando cioè è arrivata l’ufficialità della decisione della UEFA riguardante la società bianconera.

La violazione delle regole del Financial Fair Play ha compromesso l’accordo che la Juventus aveva sottoscritto appena un anno fa con la UEFA, patteggiando una sanzione pari a 3,5 milioni di euro. L’esclusione dalle competizioni europee per la prossima stagione, di fatto toglie ogni possibile alibi alla Juventus. Non più, pertanto, il raggiungimento di una posizione valida per la qualificazione alla prossima Champions League, ma l’obiettivo massimo: il tricolore che manca ormai a tre anni.

Un tempo infinito per le abitudini bianconere. E Federico Gatti lo ha capito subito.

Ha compiuto da poche settimane 25 anni e ha appena iniziato la sua seconda stagione in maglia bianconera. Arrivato alla Juventus dal Frosinone, e dopo avere attraversato tutta la canonica trafila nelle serie minori, Federico Gatti è stata una delle poche note liete nella buia stagione passata.

Ha giocato, e bene, nella prima gara amichevole giocata dalla Juventus, contro il Milan, nella tournée americana. Quel posto da titolare, ora, non intende più mollarlo. Quando è sbarcato alla Continassa, un anno fa, gli è bastato un solo istante per comprendere il vero significato di giocare nella Juventus.

Ora, dagli Stati Uniti, le sue parole: “Questa maglia t’impone la vittoria“, sembrano andare molto oltre una semplice presa di coscienza della storia che si indossa. Sembra, invece, una sorta di grido di battaglia rivolto a tutto il gruppo. Quest’anno si deve ritornare a vincere, o perlomeno, ritornare ad essere protagonisti dall’inizio alla fine.

Federico Gatti vuole ripartire da dove ha chiuso la passata stagione. Allegri ha rinunciato alla difesa a tre “brasiliana” composta da Danilo, Bremer ed Alex Sandro per inserire proprio il centrale di Rivoli. Da quel momento Gatti si è posizionato a destra, con Bremer sempre al centro e Danilo a sinistra. Da tale schieramento si deve ripartire per ricominciare a vincere, perché quella maglia parla chiaro.