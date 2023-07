Scambio Vlahovic-Lukaku: il sì è arrivato, svolta immediata

Una clamorosa svolta di calciomercato è all’orizzonte in questo ultimo giorno del mese di luglio per l’ambiziosa Juventus.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A. Una ventina di giorni e poi si tornerà anche a parlare di calcio giocato. Il calciomercato però andrà avanti fino alla fine del mese e l’impressione è che fino al gong può davvero succedere di tutto.

La Juventus non fa mistero di avere una grande ambizione nella stagione appena iniziata, quella di riuscire a tornare in cima alla classifica del campionato. E riuscire così a riportare a Torino quel tricolore tanto ambito, traguardo fallito nel corso degli ultimi anni. Nonostante le note problematiche relative al bilancio, la formazione di Allegri sarà rinforzata a dovere con l’ambizione di aprire un nuovo ciclo vincente. Non si giocherà in Europa e questo alla lunga potrebbe essere un piccolo vantaggio da sfruttare rispetto alle rivali.

Juventus, scambio con Vlahovic per arrivare a Lukaku

La chiave del calciomercato juventino di questa estate del 2023 è la ricerca del nuovo centravanti, in realtà già individuato in Romelu Lukaku. Che è tornato al Chelsea dopo l’esperienza con l’Inter ma non rimarrà in Inghilterra. Il suo accordo con i bianconeri torna ad essere ad un passo dopo le voci degli ultimi giorni che parevano aver freddato la trattativa.

In realtà come scrive Gianluca Di Marzio su Twitter pare essere la svolta vicina, perchè il Chelsea ha aperto alla possibilità di inserire Vlahovic come contropartita per il belga e ora si dovrà lavorare per riuscire a trovare una intesa con gli inglesi riguardo il conguaglio economico.