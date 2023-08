Buffon ha deciso: l’ex Juventus appende i guanti al chiodo

E’ arrivato un momento che per tutti i calciatori è quello più complicato, quello per Buffon di appendere le scarpette al chiodo.

La decisione era ormai nell’aria da diversi giorni, del resto la carta d’identità ci dice che Gigi di anni ne ha quasi 46. Ma non è mai venuta meno la sua passione per il calcio, la volontà ferrea di essere un protagonista in campo e un esempio per tutti i giovani.

Nell’ultima stagione ha giocato in serie B con la maglia del Parma, la squadra che l’aveva lanciato nel grande calcio ancora minorenne. Nonostante un altro anno di contratto, ha optato per la rescissione e senza dubbio lascia un grande vuoto non solo nei tifosi della Juve ma di tutti gli appassionati di calcio. Indelebile nella mente di tutti la vittoria dei mondiali del 2006.

Juventus, quanti trionfi con Buffon tra i pali

La Juventus è stata casa, pardon porta, di Gigi Buffon per quasi vent’anni, considerando il breve intermezzo al Psg. Leader dello spogliatoio bianconero, è riuscito a portare a casa con la squadra bianconera una infinità di trofei. Vincendo dieci scudetti, oltre al campionato di serie B, quindi 7 Supercoppe di Lega e 5 coppe Italia. Manca all’appello il trofeo più ambito, quella Champions League soltanto sfiorata.

E ora quale sarà il futuro di Buffon? Ancora non è stato svelato. Certo è che le offerte per continuare a giocare non gli mancavano di certo, si è parlato molto di un suo possibile approdo in Arabia Saudita. Ma ora per lui si apriranno nuove strade, forse una nuova carriera. Ma per saperne di più bisognerà attendere i prossimi giorni, quando l’ex portiere rivelerà probabilmente qualcosa in più sui suoi progetti.