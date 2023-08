Obbligo di riscatto da 9 milioni: Juventus beffata ancora

Adesso la Juventus potrebbe essere nuovamente beffata su un profilo che segue da diverso tempo, si tratta di un giocatore importante.

Nella frenetica fase di mercato estivo, il Sassuolo ha messo nel mirino il giovane talento dello Spezia, Holm, con l’intenzione di rinforzare il proprio reparto in vista della nuova stagione calcistica.

Secondo ‘Tuttosport’, il Direttore Sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, avrebbe già ideato un’offerta per convincere il club ligure a cedere il promettente giocatore. Proprio Carnevali sarebbe già in missione per chiudere l’operazione e, a questo punto, beffare definitivamente la Juventus.

Sassuolo su Holm: Prestito a 3 milioni + riscatto a 6

L’offerta formulata dal Sassuolo prevederebbe un prestito oneroso di 3 milioni di euro per il talentuoso Holm, con un obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Lo Spezia, dal canto suo, avrebbe inizialmente richiesto un totale di 12 milioni di euro per la cessione definitiva del giocatore, e quindi, con la proposta attuale del Sassuolo, mancherebbero 3 milioni di euro per raggiungere la cifra richiesta, assolutamente fattibili quindi.

Holm noto per la sua velocità, tecnica e capacità di finalizzare, ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A grazie alle sue prestazioni convincenti nella scorsa stagione. La concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni è feroce, ma il Sassuolo sembra deciso a mettere in campo tutti gli sforzi necessari per garantirsi il suo arrivo. Giovanni Carnevali, il DS del Sassuolo, avrebbe già avuto colloqui con lo Spezia per sondare la disponibilità del club a cedere Holm. L’offerta proposta dalla società neroverde sembrerebbe essere una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, permettendo al Sassuolo di avere il giocatore a disposizione immediatamente e allo Spezia di ottenere una somma considerevole per il proprio giocatore.