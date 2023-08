Scambio Vlahovic-Lukaku, ok il prezzo è giusto: il conguaglio chiesto dalla Juve

Scambio Vlahovic-Lukaku, fissate le cifre dello scambio: ai dettagli per il conguaglio in favore della Juventus

La Juventus ha diverse situazioni di mercato in corso d’opera, sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite.

Da settimane ormai Cristiano Giuntoli e il suo staff lavorano alla cessione di Denis Zakaria al West Ham e questa settimana può essere decisiva. Anche giocatori come Miretti, Iling-Junior, Rovella e De Winter sono sacrificabili per fare cassa. Nelle ultime ore invece è venuto fuori un possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku che sta prendendo sempre più forma. La trattativa prevederebbe un conguaglio in favore dei bianconeri con il Chelsea che avrebbe aperto a questa possibilità. Un’operazione che il nuovo direttore sportivo Giuntoli sta pianificando da tempo e che vede la condivisione in tutto e per tutto con Massimiliano Allegri che aspetta con ansia l’arrivo del centravanti belga. Adesso i due club trattano per trovare una formula che possa soddisfare tutte le parti in causa ma la fumata bianca sembra essere molto vicina.

Juventus, conguaglio tra 35 milioni: arriva Lukaku e Vlahovic va al Chelsea

La valutazione condivisa di Romelu Lukaku è di 40 milioni di euro, un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello sborsato dal Chelsea (115 milioni) per prelevarlo dall’Inter due anni fa.

La Juventus, come riportato dal Corriere dello Sport, è pronta a offrire a Lukaku un triennale da 9 milioni di euro a stagione. La stessa cifra che i Blues offrirebbero a Vlahovic, addirittura con un contratto di 4 anni. Quello che manca è la scelta sulla cifra del conguaglio che il Chelsea dovrà garantire alla Juventus. Il centravanti serbo ha una valutazione di 80 milioni, il doppio rispetto a quella attuale di Big Rom. La differenza sarebbe la parte che il club londinese dovrebbe versare nelle casse del club bianconero ma anche a 30-35 milioni di conguaglio si potrebbe arrivare a un accordo. In questo modo, infatti, la Juve riuscirebbe in un colpo ad accontentare le casse e il piano tattico di Allegri. Lukaku e la Juventus si sono detti sì da tempo e l’apertura del Chelsea nei confronti di Vlahovic va nella direzione di un affare voluto. L’affare è in corso a Londra e in casa Juve sono tutti pronti ad accogliere Big Rom. La trattativa potrebbe chiudersi già in settimana con il belga che sta per ritornare in Serie A e Vlahovic che si prepara alla prima esperienza in Premier League della carriera.