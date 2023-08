Hanno litigato per Bonucci: spogliatoio sorpreso e addio polemico

Addio tra le polemiche e spogliatoio che rimane spiazzato: il litigio è sfociato in merito alla questione Bonucci

Il CT Roberto Mancini ha deciso di modificare il suo staff, mettendo in atto una mini rivoluzione nella Nazionale.

Il commissario tecnico degli azzurri avrebbe avuto dei disguidi con il suo braccio destro Evani che verrà sostituito da Stefano Bollini, che ha lavorato con Mancini ai tempi della Lazio ed è reduce dalla vittoria dell’Europeo U19 con gli azzurrini. Nel nuovo staff di Mancini ci sarà anche Antonio Gagliardi, match Analyst reduce dall’esperienza in Turchia con Pirlo. Resterà al fianco di Mancini l’ex compagno di squadra alla Sampdoria Fausto Salsano. Le altre due grandi novità riguardano il possibile inserimento nello staff di Gigi Buffon e Andrea Barzagli. Il portiere ha rifiutato una maxi offerta dall’Arabia Saudita e sembra intenzionato a ritirarsi dal calcio giocato. L’ex difensore della Juventus, invece, ha intrapreso la carriera in televisione come commentatore tecnico ma è ha ricevuto spesso corteggiamenti da parte di diverse società, tra cui anche la Juve. Adesso potrebbe valutare concretamente la prestigiosa ipotesi della Nazionale. Ma certamente quello che spicca è l’addio di Chicco Evani, per anni al fianco di Mancini, che con un post si è congedato senza spiegare i reali motivi della sua rottura.

Rottura Mancini-Evani: il caso Bonucci ha portato alla spaccatura

La vera ragione della spaccatura tra Evani e Mancini, però, potrebbe essere legata alla questione di Leonardo Bonucci.

Durante l’ultima convocazione stagionale della Nazionale, avvenuta a metà giugno per affrontare le due sfide di Nations League, all’interno dello staff tecnico c’è stato un vertice per decidere i tagli dopo il pre-raduno in Sardegna. Come riportato da Franco Ordine di Il Giornale, in quella occasione Evani avrebbe espresso le proprie perplessità sull’utilità di confermare Leonardo Bonucci, alla luce della sua condizione fisica precaria e della carta d’identità. Perplessità che poi anche i media hanno sottolineato. In seguito sono state evidenziate anche dalle prestazioni del difensore della Juventus che ad oggi non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri.

Secondo le indiscrezioni tutto lo spogliatoio azzurro sarebbe rimasto piuttosto sorpreso dalla convocazione di Bonucci. Evani si era espresso anche sulla scelta di lasciare a casa Manuel Locatelli che già in passato aveva avuto un attrito con Mancini. Il tutto ha portato a una spaccatura ormai incolmabile. Dopo anni di collaborazione con Evani, sarà Bollini a supportare Roberto Mancini nella costruzione della nuova Italia.