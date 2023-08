Accordo totale con la Juventus: firma un quadriennale

Ultime notizie calciomercato Juventus: nuovi aggiornamenti in merito a questo affare. C’è l’accordo con Giuntoli, ecco cosa sta succedendo.

Grandi manovre in casa Juventus con il calciatore pronto a firmare un contratto di quattro anni. C’è il via libera della società che ha deciso di mettere alla porta il ragazzo. Ecco le ultimissime di calciomercato in merito a questo colpo, svelate anche le cifre dell’affare con la società che è in attesa del sì definitivo del ragazzo.

Non solo estero, Giuntoli è molto attento anche al mercato italiano. La Juventus dovrà accelerare anche perché ha necessità di chiudere questa operazione. C’è una trattativa riguardo il calciatore, che è finito fuori dal progetto tecnico. E’ tornato alla base dopo il prestito della scorsa stagione, adesso è nuovamente finito nella lista dei partenti: la sua esperienza s’è rivelata una vera delusione. Ecco perché la società vuole cederlo a titolo definitivo.

Calciomercato: colpo dalla Juventus, i dettagli dell’affare

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sull’addio dalla Juventus di Luca Pellegrini: in lizza diverse società italiane. I bianconeri sono pronti a monetizzare dall’addio dell’esterno romano che non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri. Ecco dove sta andando.

E’ tornato alla Juventus dopo il prestito alla Lazio ma il futuro di Pellegrini sarà lontano da Torino. I bianconeri sono a lavoro per trovare una nuova destinazione all’esterno scuola Roma, cresciuto nel settore giovanile dei giallorossi prima di passare alla Juventus nell’ambito dello scambio che portò alla Roma Spinazzola. L’esperienza alla Vecchia Signora non ha migliorato Pellegrini che non ha mai trovato continuità. Ecco perché, adesso, la Juve ha voglia di liberarsi a titolo definitivo del ragazzo che ormai è finito ai margini della rosa. Sulle sue tracce c’è sempre la Lazio anche se, nelle ultime ore, oltre al Milan ha mosso passi concreti anche un altro club. Sono andati in scena, infatti, dei lunghi colloqui anche con il club francese del Nizza che ha messo sul piatto un quadriennale: secondo quanto riportato da Nicolo Schirà, alla Juventus, invece, ben 8 milioni di euro. Sono ore calde per quanto riguarda questo affare con Pellegrini conteso da Nizza e Milan e sempre più lontano dalla Juventus.