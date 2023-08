Lukaku alla Juventus, ci siamo: “Ecco la formula”

L’affare di calciomercato Lukaku Juventus entra nel vivo: ci sono nuove indiscrezioni riguardo questo colpo.

Il viaggio a Londra di Cristiano Giuntoli ha prodotto dei risultati. Ecco le ultimissime notizie in merito al colpo Lukaku che è pronto a firmare per la Juventus. Dopo aver mollato la pista Inter, il belga ha aperto le porte ad un possibile trasferimento in bianconero. Allegri stravede per lui ed è convinto che l’arrivo di Big Room possa accelerare il percorso di crescita del club che già dalla prossima stagione punta a tornare in Champions League.

Lukaku alla Juventus non è più utopia. L’affare sta entrando sempre più nel vivo. Questa settimana può essere quella decisiva. Giuntoli ha avuto modo di incontrare a Londra il Chelsea che non vede l’ora di liberarsi del calciatore che è ormai fuori dal progetto tecnico dei Blues. Non si sono possibilità per una sua permanenza, ecco perché la Juventus spera di ottenere il prima possibile il via libera per ufficializzare il colpo da regalare ad Allegri e i tifosi che sono in attesa di conoscere il nome del futuro attaccante.

Calciomercato Juventus: aggiornamenti su Lukaku, a che punto è la trattativa

Ci sono buone speranze per la conclusione dell’affare: le parti stanno lavorando per trovare un punto d’intesa per favorire l’arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku. Il belga ha aperto al ritorno in Italia ed è pronto a vestire la maglia bianconera. Nelle ultime ore s’è parlato di uno scambio con Vlahovic, ma c’è anche un’altra ipotesi al vaglio delle due società. Ecco le ultime riguardo la trattativa che sta portando avanti Giuntoli con il Chelsea, le parti cercano un’intesa.

Gianluca Oddenino, giornalista del quotidiano “La Stampa”, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Ecco le ultime notizie di calciomercato relative all’affare Lukaku Juventus. “Non credo che Lukaku possa andare in un’altra squadra, ma se non si sblocca questa situazione la pista saudita si può riaprire. Lui vuole la Juventus e la Juventus lo vuole, alla fine secondo me si troverà la quadra. Lukaku secondo me andrà in porto, in caso contrario si potrebbe restare così. Lukaku ha un accordo con la Juventus, ma il Chelsea chiede 40 milioni. La Juventus, non avendo le risorse derivanti dalla cessione di Vlahovic, sta cercando di introdurre un prestito con obbligo di riscatto legato allo Scudetto o alla conquista della Champions League. C’è tempo fino al 4 agosto per trovare la quadra”.